Tasas hipotecarias en EE.UU. aumentan al nivel más alto en más de 6 meses

Para el cierre de la cuarta semana de marzo, las tasas hipotecarias fijas a 30 años en Estados Unidos volvieron a mostrarse al alza, ubicándose en los 6.38% desde los 6.22%, según el informe de Freddie Mac, lo que representa uno de los niveles más altos en al menos seis meses en medio de una de las temporadas más movidas del mercado inmobiliario para la venta de viviendas.

Por su parte, las tasas hipotecarias fijas a 15 años también aumentaron al 5.75% desde el 5.54% de la semana pasada, en comparación con los 5.89% de hace un año. “El mercado inmobiliario sigue mostrando mejoras graduales en comparación con el año anterior, en medio de la reciente volatilidad de las tasas de interés”, señaló Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac en el informe.

Sin embargo, para analistas de Realtor.com, las cifras están representando uno de los mayores aumentos semanales desde abril del año pasado, y una subida de las tasas hipotecarias trimestrales más altas desde hace dos años.

Al respecto, Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, comentó a AP que “el aumento de los tipos de interés hipotecarios supone un obstáculo importante para lo que, de otro modo, debería ser una temporada de compra de viviendas muy favorable en primavera”, dijo.

El economista atribuye que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años ha ido en aumento a medida que el temor a una inflación descontrolada derivada de la guerra en Irán asusta a los inversores en bonos tras el aumento de los precios de la energía. “Esta presión alcista en el mercado de deuda está impulsando al alza los tipos de interés hipotecarios”, aseguró.

Hace tan solo unas cuatro semanas, el mercado inmobiliario está mostrando señales de mejoras con la caída de las tasas hipotecarias a menos del 6%, una elevada oferta de inventario que provocó una leve caída de los precios de las viviendas en varias zonas metropolitanas del país.

No obstante, las expectativas sobre una inflación más elevada podrían estar llevando a algunos potenciales compradores a retrasar sus decisiones de compra durante la temporada de primavera.

Recientemente, la Asociación de Banqueros Hipotecarios informó que las solicitudes de hipotecas cayeron un 10.5% la semana pasada en comparación con la anterior. Esto provocó que tanto las solicitudes de préstamos para la compra de vivienda como las de refinanciación hipotecaria disminuyeran.

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