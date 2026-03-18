Cuánto necesita ganar una familia en EE.UU. para vivir bien en 2026, según un estudio

Con un costo de vida que ha ido aumentando considerablemente con la fuerte inflación constante de los últimos años, hablar de “vivir bien” en Estados Unidos parece cada vez más difícil. Y esto parece confirmarse con los datos de un nuevo análisis que le pone cifra concreta a esta aspiración personal y familiar.

De acuerdo con un informe publicado el 16 de marzo por el Urban Institute, una familia con hijos en Estados Unidos necesita alrededor de $145,000 dólares anuales para considerarse económicamente segura.

Pareciera una cifra considerablemente alta para muchos hogares. Y lo es. El estudio revela que cerca del 49% de los estadounidenses no alcanza ese nivel de ingresos.

Esta cifra contrasta con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que indican que el ingreso medio de los hogares con parejas casadas fue de $128,700 dólares en 2024. La diferencia deja claro que incluso familias con ingresos relativamente altos pueden quedar por debajo del umbral de estabilidad.

El análisis considera una lista amplia de necesidades: alimentación adecuada, vivienda, atención médica, transporte, cuidado infantil, educación superior, pago de préstamos estudiantiles, ahorro para emergencias y retiro, así como gastos personales básicos. En resumen, “vivir bien” va más allá de pagar la renta y la comida.

En este contexto, muchos hogares viven bajo presión constante. Aunque no se encuentran en pobreza extrema, tampoco logran avanzar financieramente.

“Eso es consistente con lo que escuchamos de las personas: puede que no estén en la miseria, pero algunos están dejando de pagar facturas, y otros las pagan regularmente, pero no logran salir adelante”, afirma el economista Gregory Acs, vicepresidente del área de ingresos y apoyos fiscales del Urban Institute. “Sienten que están en la economía de la rueda de hámster”.

Robert Kiyosaki sería el primero en utilizar un término similar, el de “la carrera de la rata”, en su libro “Padre Rico, Padre Pobre”. En su afamada publicación, diría que las personas entran en un ciclo de trabajo-ingreso-deuda del que no suelen salir, porque no se dan cuenta de que están inmersos en un sistema que los mantiene ahí. Aunque también motiva a la acción, dejando en claro que depende de las personas mejorar sus finanzas.

Ahora bien, en el estudio se señala que superar el umbral de $145,000 dólares permite a las familias no solo cubrir sus necesidades, sino también planear a futuro.

“Si más personas sienten que sus esfuerzos son recompensados, tienen un mayor sentido de autonomía y pueden dedicar más tiempo a sus comunidades y familias. Los padres pueden invertir más en sus hijos: tiempo, energía y dinero”, asegura Acs.

Las diferencias económicas también dependen del tipo de hogar. Por ejemplo, familias menores de 65 años y sin hijos requieren cerca de $95,900 dólares anuales. En contraste, hogares con adultos mayores necesitan alrededor de $108,500 dólares, debido principalmente a mayores costos médicos.

La ubicación también influye. Las familias con hijos que viven en ciudades necesitan aproximadamente $149,000 dólares para cubrir sus gastos, mientras que aquellas fuera de áreas metropolitanas requieren cerca de $129,500 dólares.

El informe también revela desigualdades importantes. Cerca de 8 de cada 10 inquilinos están por debajo del nivel de seguridad económica, una proporción mucho mayor que la de propietarios. Además, alrededor del 90% de los hogares monoparentales no alcanzan este umbral.

Este análisis coincide con estimaciones recientes que sugieren que el costo real de vivir en Estados Unidos podría ser mucho más alto que las cifras oficiales de pobreza. Aunque el gobierno establece un nivel cercano a $33,000 dólares para una familia de cuatro, algunos expertos consideran que ese número no refleja el costo actual de vida.

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