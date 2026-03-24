Las bolsas caen y borran las ganancias del lunes, mientras el petróleo sube

Los mercados financieros arrancaron la jornada de este martes con un giro brusco que tomó por sorpresa a muchos inversionistas. Tras el fuerte optimismo del lunes, las bolsas retrocedieron y eliminaron buena parte de esas ganancias, mientras los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista en medio de la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente.

En la apertura de este martes 24 de marzo, los principales índices de Wall Street operaron en terreno negativo. El S&P 500 cayó alrededor de 0.5%, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió cerca de 0.9%. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average perdió más de 140 puntos, reflejando una pérdida de confianza tras el impulso del día anterior.

Este cambio de rumbo llega después de un lunes marcado por el entusiasmo. En esa jornada, el Dow Jones llegó a subir más de 1,000 puntos durante las primeras horas de operación, para luego cerrar con una ganancia de 631 unidades, equivalente a un alza de 1.4%. El S&P 500 y el Nasdaq también avanzaron más de 1%, impulsados por declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles avances diplomáticos con Irán.

Sin embargo, ese optimismo comenzó a diluirse rápidamente. Aunque Trump afirmó que existieron “conversaciones muy buenas y productivas” para resolver el conflicto, desde Irán negaron que hubiera negociaciones directas. Esta contradicción generó incertidumbre en los mercados, especialmente al continuar los ataques entre Israel e Irán en los días posteriores.

Reportes adicionales señalaron que sí hubo contactos indirectos a través de intermediarios en Medio Oriente, pero también destacaron dudas sobre un acuerdo cercano. La distancia entre ambas partes sigue siendo considerable, lo que mantiene a los inversionistas en alerta.

En paralelo, el petróleo volvió a cobrar protagonismo. Tras una caída pronunciada el lunes, los precios repuntaron con fuerza este martes. El crudo Brent superó nuevamente los $100 dólares por barril, con un avance superior al 3%, mientras que el West Texas Intermediate subió cerca de 4%, acercándose a los $91 dólares.

Este comportamiento refleja la sensibilidad del mercado energético ante cualquier señal de escalada o distensión en la región. Cabe recordar que el estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro global de petróleo, ha sido uno de los focos de tensión en el conflicto.

“Todavía queda mucho por analizar en cuanto a la evolución de los precios del petróleo y su impacto en las condiciones económicas subyacentes”, comentó Scott Chronert, estratega de renta variable de Citi en Estados Unidos, durante el programa “Closing Bell: Overtime” de CNBC. “Por ahora, creemos que estamos bien con esta previsión de una caída del 5% al ​​10%, pero debemos estar atentos, ya que los riesgos siguen presentes y son bastante importantes“.

Entre las acciones individuales, Netgear subió con fuerza tras nuevas restricciones regulatorias a productos importados, mientras que Jefferies avanzó ante reportes de una posible adquisición. En contraste, Apollo Global Management registró caídas luego de limitar retiros en uno de sus fondos.

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