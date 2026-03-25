Precio del dólar en México hoy, 25 de marzo 2026: el peso retrocede

El tipo de cambio en México vuelve a mostrar movimientos relevantes este miércoles, con un ligero debilitamiento del peso frente al dólar estadounidense. Para quienes realizan operaciones en moneda extranjera, como el envío de remesas, es fundamental que sepas el precio del dólar hoy, 25 de marzo de 2026.

Al momento de escribir este artículo, el dólar se cotiza en $17.75 pesos en promedio. Este nivel refleja una presión moderada sobre la moneda mexicana, luego de una jornada previa marcada por el fortalecimiento global del billete verde. Recuerda que estas cifras pueden variar en el transcurso del día.

Durante el martes 24 de marzo, el peso registró una caída del 0.11% frente al dólar. El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio cerró el martes en $17.7957 pesos por dólar, considerando el promedio de operaciones bancarias. No obstante, en el mercado, la divisa llegó a cotizar cerca de $17.73 pesos, lo que demuestra la variación constante a lo largo del día.

Para este miércoles 25 de marzo, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en $17.8047 pesos por dólar. Este indicador sirve como referencia oficial en contratos y operaciones financieras.

Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.7780 pesos, según datos del banco central mexicano.

Precio del dólar en bancos hoy

En las instituciones financieras, el precio del dólar presenta diferencias dependiendo del banco. Estos son los rangos aproximados de compra y venta:

Afirme: compra en $16.90 pesos; venta en $18.50 pesos

Banco Azteca: compra en $16.60 pesos; venta en $18.44 pesos

BBVA Bancomer: compra en $16.95 pesos; venta en $18.08 pesos

Banorte: compra en $16.60 pesos; venta en $18.10 pesos

Banamex: compra en $17.22 pesos; venta en $18.20 pesos

Scotiabank: compra en $15.80 pesos; venta en $19.30 pesos

Estos valores pueden cambiar durante el día, por lo que el precio final dependerá del momento en que se realice la operación.

Los efectos de la guerra con Irán

El entorno internacional sigue influyendo en el comportamiento del dólar. En días recientes, declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible acuerdo con Irán han generado incertidumbre en los mercados.

“Se abrirá pronto si esto funciona”, afirmó el mandatario estadounidense al referirse a la posible reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Aunque no hay confirmación oficial de avances en las negociaciones y persisten tensiones militares en la región, este tipo de eventos suele impactar los precios del crudo y fortalecer al dólar a nivel global. Para México, esto puede traducirse en volatilidad cambiaria.

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