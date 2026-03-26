Precio del dólar en México hoy, 26 de marzo 2026

Hoy, 26 de marzo del 2026, el precio del dólar en México muestra una ligera presión alcista desde las primeras horas del día, en un entorno marcado por tensiones internacionales y expectativas sobre decisiones monetarias clave.

De acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana arrancó la jornada con una cotización cercana a los 17.80 pesos por dólar, mientras que en operaciones en tiempo real el tipo de cambio ronda los $17.78 pesos. Este nivel refleja una tendencia moderadamente al alza en comparación con días previos.

En instituciones bancarias del país, el dólar presenta variaciones dependiendo de la entidad. En promedio, la divisa estadounidense se vende en $18.08 pesos y se compra en $16.95 pesos.

Así es como cotiza el dólar en algunos bancos en México:

Afirme: $16.90 pesos a la compra y $18.50 pesos a la venta.

Banco Azteca: $16.50 pesos a la compra y $18.39 pesos a la venta.

BBVA: $16.92 pesos a la compra y $18.05 pesos a la venta.

Por segundo día consecutivo, BBVA se coloca como la institución bancaria en México que ofrece una cotización cambiaria más favorable al usuario. Es importante recordar que estos precios de compra y venta y pueden variar en el transcurso del día.

Por su parte, en casas de cambio en la frontera norte mexicana, como en Tamaulipas, el precio del dólar se ubica en $18.30 pesos a la venta y $17.30 pesos a la compra. Este mercado suele mostrar cifras ligeramente más altas debido a la demanda directa de efectivo, sobre todo en zonas con intensa actividad comercial y turística.

Si se compara con el cierre del miércoles 25 de marzo, el comportamiento ha sido relativamente estable. Ayer, el dólar se vendía en bancos en $18.06 pesos y se compraba en $16.93 pesos, lo que indica un ajuste marginal al alza en la jornada actual. En casas de cambio, los valores se mantuvieron sin cambios relevantes.

Uno de los factores que ha influido en el tipo de cambio es el contexto internacional. La incertidumbre generada por los mensajes contradictorios entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Irán ha impactado los mercados. A esto se suma la confirmación de un próximo viaje de Trump a China en mayo, lo que añade expectativas sobre la política exterior y económica.

Además, los precios del petróleo registraron incrementos significativos. El crudo Brent subió 1.95% para situarse en $104.21 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 2.05%, alcanzando los $92.17 dólares. Este repunte suele influir en monedas emergentes como el peso mexicano.

Otro elemento clave es la expectativa sobre la decisión de política monetaria que tomará el Banco de México este mismo jueves. Los inversionistas se mantienen atentos a cualquier ajuste en tasas de interés, lo que podría impactar directamente el valor del peso frente al dólar.

En términos semanales, la moneda mexicana acumula una depreciación de 0.27%, según datos de la plataforma Investing. Este retroceso, aunque moderado, refleja la cautela de los mercados ante el panorama global.

Para quienes planean realizar operaciones en moneda extranjera, como lo es el envío de remesas, deben tomar en cuenta que el comportamiento del dólar puede cambiar a lo largo del día. Es recomendable monitorear las variaciones y comparar precios entre distintas instituciones para determinar cuál opción es la que te conviene más y que le dé más valor a tu dinero.

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