Precio del dólar en México hoy 27 de marzo 2026: el peso pierde fuerza

El dólar en México inicia la jornada con una tendencia al alza, mientras el peso mexicano muestra señales de debilidad en medio de presiones internas y un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

El precio del dólar hoy viernes 27 de marzo de 2026 se ubica en un promedio de $18.01 pesos mexicanos por unidad. Este nivel refleja una depreciación de la moneda mexicana tras una jornada en la que perdió alrededor de 1% frente al billete verde al cierre de operaciones bancarias.

Uno de los factores clave detrás de este retroceso es la reciente decisión del Banco de México (Banxico) de recortar su tasa de interés de referencia. Este movimiento impacta directamente en el atractivo del peso para los inversionistas, lo que suele traducirse en una mayor demanda por dólares.

De acuerdo con Banxico, el cierre del jueves 26 de marzo fue de $17.9549 pesos por dólar, calculado con base en el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, considerando la cotización durante el día, el tipo de cambio terminó alrededor de los $17.92 pesos por dólar, anticipando la presión que se consolidó este viernes.

Para este 27 de marzo, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció en $17.7957 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en $17.7548 pesos por unidad, ambos determinados por Banxico.

Tipo de cambio del dólar en bancos de México

Las instituciones financieras presentan variaciones en sus precios de compra y venta. Este viernes, el dólar se cotiza de la siguiente manera en bancos:

Afirme: compra en $16.90 pesos y venta en $18.50 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.60 pesos y venta en $18.54 pesos.

BBVA Bancomer: compra en $17.10 pesos y venta en $18.23 pesos.

Banorte : compra en $16.65 pesos y venta en $18.15 pesos .

: compra en $16.65 pesos y . Banamex: compra en $17.40 pesos y venta en $18.38 pesos.

y venta en $18.38 pesos. Scotiabank: compra en $15.70 pesos y venta en $19.30 pesos.

En esta ocasión, Banamex ofrece más en la compra de dólares, mientras que Banorte vende dólares más barato. Es importante considerar que estos valores pueden cambiar constantemente durante el día, especialmente en ventanilla, debido a la volatilidad del mercado.

Presión global impulsa al dólar

A nivel global, la moneda estadounidense se fortalece como activo refugio ante la creciente tensión en Medio Oriente. La incertidumbre geopolítica ha llevado a inversionistas a mover capital hacia activos considerados más seguros.

Este flujo ha impulsado al índice dólar (DXY), que se mantiene cerca de las 100 unidades y acumula un avance de 2.4% en lo que va de marzo, marcando su mejor desempeño mensual desde mediados de 2025.

Por otra parte, los precios del petróleo registran incrementos este viernes. El crudo Brent subió $1.87 dólares para cotizar en $109.88 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanza $1.57 dólares, ubicándose en $96.05 dólares por barril. Este encarecimiento energético añade presión inflacionaria global y refuerza la fortaleza del dólar.

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