Últimos días para declarar impuestos: ¿deberías usar la inteligencia artificial?

A medida que se acerca la fecha límite para presentar la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el 15 de abril, muchos contribuyentes buscan soluciones rápidas para evitar errores y ahorrar tiempo. En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) ha ganado protagonismo como una herramienta accesible y aparentemente eficiente. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, debes saber utilizarla y considerar algunas advertencias para evitar errores fiscales que pueden salirte muy caros.

El uso de la inteligencia artificial ha crecido con fuerza en el último año para diversas actividades, incluidas las fiscales. Su impulso también ha sido el efecto de una falta de opciones gratuitas oficiales como Direct File, lo que ha llevado a más personas a explorar alternativas digitales. Actualmente, alrededor del 26% de los contribuyentes utilizan herramientas de IA para preparar sus impuestos de 2025, frente al 11% del año anterior.

Es posible que el uso de herramientas como ChatGPT y Claude, solo por mencionar algunas, prometa respuestas rápidas y asistencia accesible. Sin embargo, a pesar de esos beneficios, los contribuyentes deben tener presente algunas consideraciones y advertencias que les ayuden a utilizar la IA de manera más eficiente para su declaración de impuestos.

¿Puede la inteligencia artificial ayudarte con tus impuestos?

La inteligencia artificial puede ser útil en tareas específicas dentro del proceso fiscal, pero sería un error dejarle la responsabilidad total del procesamiento de tus impuestos.

¿En qué sí puede ayudar? Por ejemplo, la IA te permitiría entender conceptos complejos, aclarar dudas generales o incluso ayudar a organizar información básica sin necesidad de compartir datos sensibles. Puede traducir términos técnicos a un lenguaje más sencillo, lo que resulta especialmente útil para quienes no están familiarizados con el sistema tributario en Estados Unidos.

“El uso de la IA para la declaración de impuestos no es nuevo. Está integrada en los programas de preparación de impuestos; así es como se generan las declaraciones”, señaló Caroline Bruckner, profesora de impuestos en la Escuela de Negocios Kogod de la American University, a CBS News. “Pero hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da a la IA, que se ha vuelto tan común. La IA por sí sola no es capaz de preparar una declaración de impuestos precisa“.

Los especialistas coinciden en que el uso de la IA debe limitarse a funciones educativas o de apoyo, no como sustituto de un software especializado o un profesional fiscal.

Riesgos de usar IA para declarar impuestos

El principal problema es que la inteligencia artificial no siempre trabaja con información actualizada. Las leyes fiscales cambian constantemente, y los modelos pueden ofrecer respuestas basadas en reglas que ya no aplican.

“Nuestra legislación fiscal es increíblemente compleja, y el sitio web debe contener información válida tanto para 2020 como para 2025, pero las leyes y los beneficios fiscales han cambiado muchísimo en cinco años“, explicó Bruckner. “Ahí es donde la IA generativa puede causar problemas si simplemente se le hace una pregunta general sobre deducciones: puede ofrecer un resumen de deducciones que ya no son aplicables o que no están vigentes para este año fiscal“.

Este riesgo se vuelve más relevante con cambios recientes en la legislación, como nuevas disposiciones que afectan ingresos por propinas o tiempo extra. Una mala interpretación podría llevar a deducciones incorrectas o incluso a pagar menos impuestos de los debidos, lo que podría derivar en sanciones.

Además, expertos señalan que la IA puede parecer segura en sus respuestas, incluso cuando está equivocada. Esto representa un peligro, especialmente en situaciones fiscales complejas como ingresos en varios estados o ganancias con criptomonedas.

“Está bien usar programas de IA gratuitos para fines educativos… pero no recomiendo que las personas los utilicen para presentar sus propias declaraciones“, aconsejó Lisa Greene-Lewis, experta en impuestos de Intuit, la empresa creadora del programa TurboTax.

Lo que debes saber antes de confiar en la IA

El uso de inteligencia artificial en impuestos no solo aplica a los contribuyentes; el propio IRS está incorporando sistemas avanzados para detectar inconsistencias en las declaraciones. Las actualizaciones en la Función de Información Discriminante (DIF, por sus siglas en inglés) del IRS ayudan a decidir qué declaraciones de impuestos auditar, facilitan la detección y el marcado de diferencias de ingresos en tiempo real.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las herramientas de IA que utiliza son configuradas y mejoradas para esos fines y no están a la mano de cualquier contribuyente. Danny Werfel, excomisionado del IRS entre 2023 y 2025, comentó a medios que ChatGPT y otras IA similares no están especializadas en el ámbito tributario y no se ha comprobado su precisión.

“Debes tener mucho cuidado al usar la IA y exigir garantías de que tu información no será recopilada ni compartida con fines comerciales”, advirtió Werfel a CBS News.

También han aumentado las estafas que utilizan inteligencia artificial. Desde correos electrónicos falsos hasta llamadas automatizadas o sitios web fraudulentos que imitan al IRS, los ciberdelincuentes aprovechan la tecnología para robar información personal.

En conclusión, los expertos recomiendan tomar precauciones con la IA: evita compartir datos sensibles en herramientas abiertas, verifica siempre la información que recibes y, si tu situación fiscal es compleja, recurre a un profesional certificado. Que las prisas que genera el final de la temporada fiscal no te obliguen a acciones desesperadas, creyendo que la inteligencia artificial es la solución y te resolverá de manera infalible tu declaración. Podrías estar cometiendo el peor y más costoso error de tu vida y tus finanzas.

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