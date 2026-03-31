6 deducciones y créditos fiscales por los que el IRS podría hacerte una auditoría

Aprovechar deducciones fiscales puede ayudarte a pagar menos impuestos en Estados Unidos, pero no todas son tan simples como parecen ni todas aplican para todos los contribuyentes. Algunos de estos beneficios tributarios tienen reglas muy específicas que, si no se cumplen al pie de la letra, pueden llamar la atención del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y derivar en auditorías, multas o incluso deudas inesperadas.

Hay que dejar claro un asunto: el objetivo de este artículo no es evitar o infundir miedo de usar las deducciones, por el contrario, lo que deseamos es que tengas claras las reglas y sepas para cuáles puedes aplicar y cuáles no. Estas deducciones son completamente legales, el problema surge cuando los contribuyentes desconocen los límites o cometen errores en su aplicación.

Las deducciones sirven para reducir la cantidad de ingresos tributables, es decir, cuánto del dinero que ganas es del que deben calcularse los impuestos. Al aplicarlos, no solo reduces tu factura fiscal, también subes las probabilidades de conseguir un reembolso. Esto es lo que llama la atención del IRS, que mal usados, puede ser causa de auditoría o multas.

“El resultado no es solo un reembolso menor”, advierte la agencia. “Puede significar una notificación del IRS, sanciones o incluso una deuda tributaria inesperada”.

Aquí te explicamos seis de las deducciones y créditos más comunes que suelen estar bajo mayor vigilancia.

1. Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC)

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) es uno de los beneficios más utilizados por trabajadores de ingresos bajos y moderados. Sin embargo, también es uno de los más auditados.

Errores frecuentes incluyen reportar ingresos incorrectos o reclamar hijos que no cumplen con los requisitos de residencia. Debido a que este crédito puede representar una cantidad significativa de dinero, el IRS revisa cuidadosamente la elegibilidad.

Si hay inconsistencias, podrías tener que devolver el dinero e incluso quedar temporalmente inhabilitado para reclamarlo.

2. Deducción por oficina en casa

Trabajar desde casa puede darte acceso a esta deducción, pero no cualquier espacio califica. El IRS exige que el área se utilice de manera exclusiva y regular para fines laborales.

Un error común es intentar deducir espacios compartidos, como la mesa del comedor. Además, el lugar debe ser tu principal centro de trabajo o donde recibes clientes.

También es clave que exista coherencia entre el tamaño del espacio declarado y los ingresos reportados. Un porcentaje elevado sin respaldo puede generar sospechas.

3. Donaciones a organizaciones benéficas

Donar ropa, muebles u otros bienes puede ser deducible, pero aquí el problema suele ser la valuación. El IRS pide que los artículos se registren a valor de mercado, no al precio original.

También debes cuidar los recibos y toda la documentación que compruebe la adquisición y donación, porque es una exigencia del IRS. Donaciones superiores a $250 dólares requieren comprobantes, y aquellas que superan los 5,000 dólares necesitan una tasación profesional. La falta de recibos o cifras infladas son señales de alerta para una posible auditoría.

4. Comidas de negocio

Las comidas relacionadas con actividades laborales pueden deducirse, pero con condiciones. Generalmente, solo el 50% del gasto es deducible y debe tratarse de un gasto ordinario y necesario.

El IRS pone atención en comidas que parecen más sociales que laborales. También revisa si existe evidencia del propósito del encuentro y quiénes participaron. Guardar recibos y anotar detalles del motivo de la reunión puede ayudarte a evitar problemas.

5. Créditos educativos

Beneficios como el Crédito de Oportunidad Americana (AOTC) o el Crédito por Aprendizaje Permanente pueden reducir significativamente los impuestos, pero tienen reglas estrictas. Un error común es reclamar gastos que fueron cubiertos con becas o apoyos libres de impuestos. Tampoco se permite aplicar ciertos créditos si el estudiante no cumple con requisitos como la carga académica mínima.

El IRS cruza información con formularios oficiales, por lo que cualquier inconsistencia puede ser detectada fácilmente. El Tío Sam ayuda, pero no se le escapa nada; si le quieres ver la cara, te costará.

6. Pérdidas por desastres o robos

Actualmente, el beneficio que te ayuda a deducir las pérdidas por desastres o robos suele aplicar solo en zonas declaradas como desastre federal. Algunos contribuyentes intentan deducir daños por situaciones que no califican, como accidentes domésticos o problemas locales sin declaratoria oficial.

Además, se deben considerar reembolsos de seguros y cumplir con ciertos umbrales mínimos. Cualquier error técnico puede invalidar la deducción. En este, como en todos los anteriores, lo más recomendable es apoyarse en un experto en impuestos para utilizar créditos y deducciones de manera efectiva. Eso sí, tú debes confirmar que estas aplicaciones sean correctas, al final, tu declaración es la que está en juego.

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