Reembolsos de impuestos aumentaron en 2026 casi un 11% en comparación con el año anterior, según datos del IRS

De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), este 2026, los reembolsos de impuestos a los contribuyentes aumentaron casi un 11% en comparación con el año anterior.

Según la entidad recaudadora, el monto promedio ascendió de los $3,221 de la temporada de impuestos 2025 a los $3,571 de la temporada de este año, y ya acercándose a la fecha límite para terminar de presentar las declaraciones, el monto total reembolsado superó los $202 mil millones de dólares en comparación con los $179 mil millones de dólares del año anterior, representando un aumento del 12.9%.

Por otra parte, el IRS indicó que este año las declaraciones se han presentado a un ritmo lento. Hasta el momento se calculan unos 78,9 millones, de las cuales 39,7 millones son declaraciones electrónicas presentadas por profesionales fiscales, mientras que 37,8 millones son declaraciones presentadas de forma autodirigida.

En cuanto al formato en el que se recibe el reembolso, el IRS señaló que los depósitos directos son la forma más común, alcanzando casi los 57,3 millones, es decir, un aumento del 6.5 % en comparación con el año anterior, tras la eliminación gradual de los reembolsos en papel desde otoño del año pasado.

Finalmente, la entidad señaló que este año el número de visitas a su página web fue mayor al del año pasado, de 244 millones de visualizaciones y consultas a los 380 millones, representando un incremento del 55.6%.

La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos este año será hasta el próximo 15 de abril y los contribuyentes que requieran de una prórroga deberán solicitarla antes de ese día.

Sigue leyendo: