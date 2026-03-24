Qué pasa si esperas al último día para declarar tus impuestos

Aunque cumplir antes de la fecha límite evita sanciones inmediatas, esperar hasta el último día para presentar tu declaración de impuestos ante el IRS puede traer una serie de complicaciones que van desde errores en el proceso hasta multas costosas.

Para la temporada fiscal 2025, la fecha clave es el 15 de abril de 2026. Si aún no has ordenado la documentación, aquí tienes una guía para presentar tu declaración de manera correcta, cómo calificar a créditos tributarios y qué tipo de multas podrías recibir.

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El mayor riesgo de esperar al último día para declarar tus impuestos

El principal problema surge si no logras presentar tu declaración a tiempo o si adeudas dinero al gobierno. En ese caso, el IRS aplica sanciones automáticas.

La más severa es la multa por no presentar, que suele ser del 5% del monto adeudado por cada mes de retraso, hasta alcanzar un máximo del 25%. A esto se suma la multa por no pagar, que ronda el 0.5% mensual sobre el saldo pendiente.

Además, el IRS cobra intereses sobre la deuda acumulada desde el primer día de atraso, lo que puede hacer que el monto crezca con rapidez.

Incluso si presentas la declaración el último día, pero no pagas lo que debes, comenzarás a generar recargos desde ese momento.

Problemas técnicos de último minuto

Más allá de las multas, esperar hasta el final también implica riesgos operativos. El sistema electrónico del IRS suele recibir un alto volumen de tráfico en las últimas horas, lo que puede provocar lentitud o fallas al enviar la información.

Esto puede traducirse en declaraciones que no se procesan correctamente o que quedan pendientes sin que el contribuyente lo note.

Otro problema frecuente es la falta de asistencia. Contadores, asesores fiscales y centros de ayuda suelen estar saturados en los días previos al cierre, lo que dificulta resolver dudas o corregir errores a tiempo.

Asimismo, declarar bajo presión aumenta la posibilidad de cometer errores. Entre los más comunes están:

Ingresar mal el número de Seguro Social

Omitir ingresos adicionales

No aplicar deducciones o créditos disponibles

Equivocarse en cálculos

Estos errores pueden derivar en rechazos de la declaración o en auditorías posteriores, lo que complica aún más la situación fiscal. Y al ser el último día, la posibilidad de hacer correcciones se vuelve más complicada.

Solicita una prórroga en lugar de declarar el último día

Si ves que no podrás completar tu declaración antes de la fecha límite, existen alternativas. Una de las más utilizadas es solicitar una prórroga mediante el Formulario 4868, que otorga hasta seis meses adicionales para presentar la documentación.

Sin embargo, es clave entender que esta extensión solo aplica para la presentación, no para el pago. Si debes impuestos, tendrás que estimar y pagar al menos una parte para evitar sanciones mayores.

Planificar con anticipación no solo evita estrés, sino que también permite aprovechar beneficios fiscales y cumplir con las obligaciones sin contratiempos.

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