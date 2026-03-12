Cómo calificar al crédito tributario por hijos en Texas 2026: requisitos y monto

En plena temporada de impuestos, el proceso también ofrece beneficios fiscales importantes y uno de los más conocidos es el crédito tributario por hijos. Este apoyo económico no solo puede reducir el monto a pagar, sino también generar un reembolso.

Conocido como Child Tax Credit, el beneficio federal existe desde 1997 y está diseñado para ayudar a familias con hijos menores de edad. En estados como Texas, miles de contribuyentes pueden acceder a este crédito si cumplen con los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos.

Aquí tienes una guía completa para declarar tus impuestos en 2026. Además, te explicamos quién puede calificar al crédito tributario por hijos y cuándo dinero podrías recibir.

Cómo aplicar al crédito tributario por hijos en 2026: requisitos

Para poder reclamar este crédito, el menor debe ser incluido como dependiente dentro de la declaración de impuestos del padre, madre o tutor legal.

Expertos fiscales recomiendan preparar la declaración con anticipación y revisar cuidadosamente los requisitos, ya que no todas las familias califican automáticamente para recibir el beneficio.

Para solicitar el crédito tributario por hijos, los contribuyentes deben cumplir varias condiciones. Entre las más importantes se encuentran:

El padre, madre o tutor debe tener un número de Seguro Social válido .

. El menor debe ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos.

en la declaración de impuestos. El niño debe ser ciudadano o residente de Estados Unidos .

. El menor debe tener un número de Seguro Social válido .

. El contribuyente debe haber tenido ingresos comprobables durante el año.

Además, el menor generalmente debe tener menos de 17 años al final del año fiscal para ser considerado elegible.

Límites de ingresos

El monto del crédito también depende de los ingresos del contribuyente. Para recibir el beneficio completo, el ingreso anual debe mantenerse dentro de los siguientes límites aproximados:

Hasta $200,000 dólares para quienes declaran como solteros o jefes de familia.

para quienes declaran como solteros o jefes de familia. Hasta $400,000 dólares para parejas que presentan declaración conjunta.

Si los ingresos superan estos niveles, el monto del crédito comienza a reducirse gradualmente.

Cuánto dinero se puede recibir por cada hijo

El crédito puede representar un apoyo importante para las familias con menores de edad. De forma general, los montos aproximados pueden verse así:

1 hijo elegible: hasta $2,200 dólares

hasta $2,200 dólares 2 hijos: hasta $4,400

hasta $4,400 3 hijos: hasta $6,600

hasta $6,600 4 hijos: hasta $8,800

El total depende de la situación fiscal de cada familia y de los ingresos reportados en la declaración.

Para la temporada fiscal de 2026, la fecha límite para presentar la declaración ante Servicio de Impuestos Internos es el 15 de abril.

Presentar los documentos a tiempo y revisar si se cumplen los requisitos puede ayudar a muchas familias a recibir un beneficio económico importante al momento de declarar impuestos.

