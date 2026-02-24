Declaración de impuestos 2026: asesoría gratis para inmigrantes en Texas

Presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) suele ser confuso, especialmente si es la primera vez que debes hacerlo como inmigrante en Texas. Pero hay buenas noticias para ti: varios centros comunitarios en Houston han sido habilitados para ofrecer asesoría gratuita, con atención en español e inglés, y acompañamiento completo durante el proceso.

Estas iniciativas pretenden eliminar barreras como el desconocimiento del sistema fiscal o el costo de contratar un preparador profesional, especialmente entre familias de inmigrantes, adultos mayores y trabajadores con ingresos moderados.

La fecha límite para presentar tu declaración de impuestos es el 15 de abril, por lo que aún tienes tiempo para participar y resolver el trámite sin inconvenientes.

Centros que ofrecen asesoría gratuita en Houston para tu declaración ante el IRS

En el condado Harris, una de las principales zonas metropolitanas de Texas, las autoridades locales han puesto en marcha jornadas de asistencia sin costo en distintos centros comunitarios. Estos son los puntos disponibles:

– Radack Community Center

Ubicado en 18650 Clay Road, este centro ofrece asesoría todos los sábados, de 10:00 am a 2:00 pm, hasta el 28 de marzo. El servicio está orientado a familias, inmigrantes y contribuyentes que necesitan orientación básica para completar su declaración.

– Tracy Gee Community Center

Situado en 3599 Westcenter Drive, brinda atención los lunes y martes, de 12:00 pm a 4:00 pm, hasta el 14 de abril. Aquí los asistentes reciben apoyo personalizado y pueden resolver dudas sobre formularios, créditos fiscales y deducciones.

– Fonteno Senior Education Center

Localizado en 6600 Bissonnet Street, ofrece asistencia de lunes a viernes, de 9:00 am a 2:00 pm, hasta el 15 de abril. Aunque el servicio está enfocado en adultos mayores, también atiende a inmigrantes y familias que presentan su declaración por primera vez.

En todos estos centros, el acompañamiento incluye revisión de documentos, orientación sobre créditos fiscales y ayuda para completar correctamente los formularios.

La Universidad de Houston Downtown también otorga asesorías

A través del programa VITA (Volunteer Income Tax Assistance), implementado por la Universidad de Houston Downtown. Esta iniciativa federal permite que estudiantes capacitados y expertos en contabilidad preparen declaraciones sin costo para personas elegibles.

El servicio está disponible hasta el 14 de abril y está dirigido a personas con ingresos de hasta $67,000 dólares al año, adultos mayores, estudiantes universitarios, discapacitados, inmigrantes y contribuyentes que no sepan hablar inglés fluidamente.

La asistencia presencial se realiza de martes a viernes, de 9:00 am a 1:00 pm, en el salón B226 del edificio Shea Street, ubicado en 320 N. Main.

También hay atención los sábados, de 9:00 am a 3:00 pm, en el One Main Building, salones N412 y N414. Además, existe la opción de recibir ayuda virtual, lo que facilita el acceso a quienes no pueden trasladarse.

La asesoría gratuita para declarar impuestos permite evitar errores, aprovechar deducciones disponibles y cumplir con el IRS de forma segura. Además, el acompañamiento en español facilita que quienes están adaptándose al sistema tributario estadounidense puedan completar el proceso con mayor confianza.

