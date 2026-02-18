Cómo registrar tu auto en Texas si lo compraste en otro estado: requisitos y tarifas

Si vas a mudarte a Texas y llevas tu auto propio, comprado en otro estado, hay una serie de trámites obligatorios que debes cumplir. De antemano, la ley estatal establece que los nuevos residentes deben registrar su vehículo dentro de los 30 días posteriores a su llegada.

El proceso está regulado por el Texas Department of Motor Vehicles (TxDMV) y combina requisitos de inspección, documentación y pago de tarifas estatales y locales. En caso de no cumplirlo, podrías enfrentar multas y sanciones administrativas.

Cómo registrar tu auto en Texas: dos pasos clave

Paso 1: inspección del vehículo

Antes de acudir a registrar el automóvil, es necesario verificar si el vehículo debe cumplir con algún requisito de inspección.

Desde el 1 de enero de 2025, Texas eliminó la inspección de seguridad obligatoria para vehículos no comerciales. Sin embargo, al momento de registrar el auto se debe pagar la parte estatal de la tarifa de inspección, que puede alcanzar hasta $30.75 dólares.

Aun así, algunos condados exigen prueba de emisiones contaminantes. Este requisito aplica en condados como Harris, Dallas, Tarrant, Travis, Collin, Denton, El Paso y Fort Bend, entre otros. Si resides en uno de ellos, deberás realizar la prueba antes de completar el registro.

Paso 2: reunir los documentos obligatorios

Una vez cumplido el requisito de inspección, en caso de que corresponda, deberás acudir a la oficina de impuestos de tu condado con la documentación necesaria para obtener el título texano y las placas locales.

Los documentos requeridos son:

Comprobante de inspección del vehículo (si aplica).

Prueba de seguro de responsabilidad civil que cumpla con los mínimos exigidos en Texas.

Lectura actual del odómetro (en los casos requeridos).

Título original emitido por el otro estado o prueba válida de propiedad.

Comprobante de pago del impuesto sobre ventas o documentación militar/extranjera vigente, si corresponde.

Formulario 130-U (Solicitud de Título y/o Registro de Texas) debidamente completado.

El trámite debe realizarse en persona en la oficina de impuestos del condado donde resides.

Tarifas y costos del registro

Registrar un auto “out-of-state” (fuera de estado) implica el pago de varias tarifas. Entre las principales se encuentran:

Tarifa base de matriculación: $50.75 para vehículos de pasajeros y camiones ligeros

Tarifa de solicitud de título: $28 o $33 dependiendo del condado

Parte estatal de la tarifa de inspección: hasta $30.75

Tarifas locales del condado: hasta $31.50 dólares

Impuesto sobre ventas de vehículos: 6.25% del valor del automóvil

Tarifa de verificación de seguro: $1

Tarifa de procesamiento y manejo: $4.75

El monto final puede variar según el condado y el valor declarado del vehículo. Cumplir con los requisitos dentro del plazo establecido evita multas y facilita la obtención de placas y título estatales.

