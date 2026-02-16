window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Comida gratis en Texas del 17 al 21 de febrero: lista completa de lugares

Organizaciones en Texas repartirán comida gratis del 17 al 21 de febrero en iglesias, universidades y centros comunitarios

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación, ya que la entrega de comida está sujeta a disponibilidad de productos. Crédito: Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Durante esta semana, varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos estarán entregando comida gratis en distintas ciudades de Texas. Entre el 17 y el 21 de febrero, cualquier familia o persona que lo necesite podrá acercarse a las despensas fijas y móviles que han sido distribuidas en iglesias, complejos residenciales, centros comunitarios y campus universitarios.

En la mayoría de los casos no se exige registro previo ni documentación específica. Sin embargo, los organizadores recomiendan llegar con anticipación, ya que la entrega está sujeta a disponibilidad de productos. A continuación, todos los puntos donde entregarán comida gratis en Texas.

Lista completa de lugares donde repartirán comida gratis en Texas: del 17 al 21 de febrero

– 17 de febrero

  • Hora: 9:30 am
  • Puntos: Biltmore Apartments (Dallas), Lakeside Community Church (West Tawakoni) y St. Michael (Grand Prairie)
  • Hora: 11:30 am
  • Puntos: Our Lady of the Lake (Rockwall) y Northway Christian Church (Dallas)
  • Hora: 1:00 pm
  • Puntos: St. Paul Parish Center (Richardson) y Iglesia De Dios Dunamis (Greenville)

– 18 de febrero

  • Hora: 9:30 am
  • Puntos: St. Patrick (Denison), Shiloh Baptist Church (Dallas), Tyler Street Community Service Outreach (Dallas), St. Philip (Dallas) y St. Francis (Lancaster).
  • Hora: 1:00 pm
  • Puntos: Cornerstone Church (Rowlett), Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza (Honey Grove), Human Rights Initiative of North Texas (Dallas) y Cristo Rey (Dallas).

– 19 de febrero

  • Hora: 9:30 am
  • Puntos: Our Lady of Perpetual Help (Dallas), City of Ferris (Ferris), Santa Fe Trails Apartments (Dallas), Bear Creek Community Church (Irving) y My New House / New Hope Baptist Church (Ennis).
  • Hora: 1:00 pm
  • Puntos: First Fellowship Baptist Church (Dallas), Arrington Angels Rosemont Mission Trails (Dallas), Oasis on the MT CHC (Garland) e Inmaculada Concepción (Corsicana).

– 20 de febrero

  • Hora: 9:30 am
  • Puntos: For the Nations Community Center (Garland), Delafield Villa Apartments (Dallas), Gaston Christian Center (Dallas), Faith Fellowship Missionary Baptist Church (Dallas) y la Iglesia Episcopal San Bernabé (Garland).

– 21 de febrero

  • Hora: 9:30 am
  • Puntos: Holy Family (Irving), Light Church (Mesquite), Rapha’s World Ministries (Richardson), St. Ann (Coppell) y Springs Fellowship Church (Dallas).
  • Hora: 1:00 pm
  • Puntos:  El Shaddai (Irving), Praise Embassy (Dallas) y Bruton Terrace Church of the Nazarene (Dallas).

