Comida gratis en Texas del 17 al 21 de febrero: lista completa de lugares
Organizaciones en Texas repartirán comida gratis del 17 al 21 de febrero en iglesias, universidades y centros comunitarios
Durante esta semana, varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos estarán entregando comida gratis en distintas ciudades de Texas. Entre el 17 y el 21 de febrero, cualquier familia o persona que lo necesite podrá acercarse a las despensas fijas y móviles que han sido distribuidas en iglesias, complejos residenciales, centros comunitarios y campus universitarios.
En la mayoría de los casos no se exige registro previo ni documentación específica. Sin embargo, los organizadores recomiendan llegar con anticipación, ya que la entrega está sujeta a disponibilidad de productos. A continuación, todos los puntos donde entregarán comida gratis en Texas.
Lista completa de lugares donde repartirán comida gratis en Texas: del 17 al 21 de febrero
– 17 de febrero
- Hora: 9:30 am
- Puntos: Biltmore Apartments (Dallas), Lakeside Community Church (West Tawakoni) y St. Michael (Grand Prairie)
- Hora: 11:30 am
- Puntos: Our Lady of the Lake (Rockwall) y Northway Christian Church (Dallas)
- Hora: 1:00 pm
- Puntos: St. Paul Parish Center (Richardson) y Iglesia De Dios Dunamis (Greenville)
– 18 de febrero
- Hora: 9:30 am
- Puntos: St. Patrick (Denison), Shiloh Baptist Church (Dallas), Tyler Street Community Service Outreach (Dallas), St. Philip (Dallas) y St. Francis (Lancaster).
- Hora: 1:00 pm
- Puntos: Cornerstone Church (Rowlett), Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza (Honey Grove), Human Rights Initiative of North Texas (Dallas) y Cristo Rey (Dallas).
– 19 de febrero
- Hora: 9:30 am
- Puntos: Our Lady of Perpetual Help (Dallas), City of Ferris (Ferris), Santa Fe Trails Apartments (Dallas), Bear Creek Community Church (Irving) y My New House / New Hope Baptist Church (Ennis).
- Hora: 1:00 pm
- Puntos: First Fellowship Baptist Church (Dallas), Arrington Angels Rosemont Mission Trails (Dallas), Oasis on the MT CHC (Garland) e Inmaculada Concepción (Corsicana).
– 20 de febrero
- Hora: 9:30 am
- Puntos: For the Nations Community Center (Garland), Delafield Villa Apartments (Dallas), Gaston Christian Center (Dallas), Faith Fellowship Missionary Baptist Church (Dallas) y la Iglesia Episcopal San Bernabé (Garland).
– 21 de febrero
- Hora: 9:30 am
- Puntos: Holy Family (Irving), Light Church (Mesquite), Rapha’s World Ministries (Richardson), St. Ann (Coppell) y Springs Fellowship Church (Dallas).
- Hora: 1:00 pm
- Puntos: El Shaddai (Irving), Praise Embassy (Dallas) y Bruton Terrace Church of the Nazarene (Dallas).
Te puede interesar:
· Las ciudades de Texas más baratas para vivir y ahorrar en 2026
· Escapadas cortas desde El Paso que pocos conocen: los mejores lugares 2026
· Cambio de hora en Texas 2026: ¿Se adelantan o se atrasan los relojes para el verano?