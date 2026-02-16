Comida gratis en Texas del 17 al 21 de febrero: lista completa de lugares

Durante esta semana, varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos estarán entregando comida gratis en distintas ciudades de Texas. Entre el 17 y el 21 de febrero, cualquier familia o persona que lo necesite podrá acercarse a las despensas fijas y móviles que han sido distribuidas en iglesias, complejos residenciales, centros comunitarios y campus universitarios.

En la mayoría de los casos no se exige registro previo ni documentación específica. Sin embargo, los organizadores recomiendan llegar con anticipación, ya que la entrega está sujeta a disponibilidad de productos. A continuación, todos los puntos donde entregarán comida gratis en Texas.

Lista completa de lugares donde repartirán comida gratis en Texas: del 17 al 21 de febrero

– 17 de febrero

Hora: 9:30 am

9:30 am Puntos: Biltmore Apartments (Dallas), Lakeside Community Church (West Tawakoni) y St. Michael (Grand Prairie)

Hora: 11:30 am

11:30 am Puntos: Our Lady of the Lake (Rockwall) y Northway Christian Church (Dallas)

Hora: 1:00 pm

1:00 pm Puntos: St. Paul Parish Center (Richardson) y Iglesia De Dios Dunamis (Greenville)

– 18 de febrero

Hora: 9:30 am

9:30 am Puntos: St. Patrick (Denison), Shiloh Baptist Church (Dallas), Tyler Street Community Service Outreach (Dallas), St. Philip (Dallas) y St. Francis (Lancaster).

Hora: 1:00 pm

1:00 pm Puntos: Cornerstone Church (Rowlett), Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza (Honey Grove), Human Rights Initiative of North Texas (Dallas) y Cristo Rey (Dallas).

– 19 de febrero

Hora: 9:30 am

9:30 am Puntos: Our Lady of Perpetual Help (Dallas), City of Ferris (Ferris), Santa Fe Trails Apartments (Dallas), Bear Creek Community Church (Irving) y My New House / New Hope Baptist Church (Ennis).

Hora: 1:00 pm

1:00 pm Puntos: First Fellowship Baptist Church (Dallas), Arrington Angels Rosemont Mission Trails (Dallas), Oasis on the MT CHC (Garland) e Inmaculada Concepción (Corsicana).

– 20 de febrero

Hora: 9:30 am

9:30 am Puntos: For the Nations Community Center (Garland), Delafield Villa Apartments (Dallas), Gaston Christian Center (Dallas), Faith Fellowship Missionary Baptist Church (Dallas) y la Iglesia Episcopal San Bernabé (Garland).

– 21 de febrero

Hora: 9:30 am

9:30 am Puntos: Holy Family (Irving), Light Church (Mesquite), Rapha’s World Ministries (Richardson), St. Ann (Coppell) y Springs Fellowship Church (Dallas).

Hora: 1:00 pm

1:00 pm Puntos: El Shaddai (Irving), Praise Embassy (Dallas) y Bruton Terrace Church of the Nazarene (Dallas).

Te puede interesar:

· Las ciudades de Texas más baratas para vivir y ahorrar en 2026

· Escapadas cortas desde El Paso que pocos conocen: los mejores lugares 2026

· Cambio de hora en Texas 2026: ¿Se adelantan o se atrasan los relojes para el verano?