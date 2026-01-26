Escapadas cortas desde El Paso que pocos conocen: los mejores lugares 2026
Escapadas cortas y baratas desde El Paso: pueblos, parques y destinos poco conocidos ideales para un fin de semana diferente en 2026.
El Paso es mucho más que una ciudad fronteriza. A pocas horas en auto, hay destinos poco conocidos que combinan paisajes desérticos únicos, pueblos con historia, rutas escénicas y parques naturales ideales para una escapada corta y barata. Son planes perfectos para un fin de semana o incluso para ir y volver en el día, lejos de los circuitos turísticos más obvios.
Si estás necesitando una pausa o quieres planificar un fin de semana o unos días de descanso en pareja, con amigos o en familia, te acercamos una guía para disfrutar lugares increíbles muy cerca de El Paso. Las mejores opciones en 2026 para viajar lindo y barato.
Turismo barato desde El Paso: escapadas económicas que valen la pena
Una de las grandes ventajas de viajar desde El Paso es que muchas escapadas cercanas no requieren grandes presupuestos. Hay destinos accesibles en auto, con entradas económicas o incluso gratuitas, donde el gasto principal es el combustible. Parques estatales, pueblos pequeños y áreas naturales permiten armar viajes de uno o dos días sin hoteles caros ni actividades costosas, ideales para familias o planes de último momento.
Además, al tratarse de trayectos cortos, se reducen gastos en peajes, comidas y alojamiento. Con una buena planificación, es posible disfrutar de paisajes únicos, historia y descanso sin salir de la región ni afectar el presupuesto. Por eso, El Paso se convirtió en un punto estratégico para quienes buscan turismo barato, simple y auténtico en el suroeste de Estados Unidos.
Estas son algunas de las escapadas desde El Paso que pocos conocen y realmente valen la pena.
Hueco Tanks State Park (a 45 minutos)
Un parque natural que sorprende incluso a quienes viven en la zona. Hueco Tanks es famoso por sus formaciones rocosas gigantes, cuevas naturales y antiguas pictografías indígenas.
Es ideal para caminatas cortas, fotografía, observación de aves y escalada en roca. No es masivo, tiene cupos diarios y eso lo vuelve una experiencia mucho más tranquila que otros parques de Texas.
Mesilla (a 1 hora)
Un pequeño pueblo histórico con alma mexicana y calles que parecen detenidas en el tiempo. Mesilla es perfecto para una escapada relajada: plaza central, galerías de arte, restaurantes tradicionales y una historia muy ligada al Viejo Oeste.
Es una excelente opción para almorzar, caminar sin apuro y volver el mismo día.
White Sands National Park (a 1 hora y media)
Uno de los paisajes más impactantes del suroeste de Estados Unidos. Dunas de arena blanca que se extienden hasta donde alcanza la vista.
Muchos lo conocen de nombre, pero pocos lo visitan desde El Paso. Ideal para caminatas, sandboarding y fotos únicas, especialmente al atardecer.
Truth or Consequences (a 2 horas)
Un destino curioso y diferente, famoso por sus aguas termales naturales. Es una escapada perfecta para quienes buscan descanso, spas pequeños y un ambiente tranquilo, lejos del ruido urbano.
Funciona muy bien para una noche de relax.
Gila Cliff Dwellings National Monument (a 3 horas)
Para quienes buscan algo realmente distinto. Este sitio permite caminar hasta antiguas viviendas construidas en cuevas por pueblos originarios hace más de 700 años.
Es una experiencia más aventurera, ideal para amantes de la historia y la naturaleza.
Alamogordo (a 1 hora y media)
Una ciudad pequeña, base ideal para recorrer White Sands y otros atractivos cercanos. Tiene museos curiosos, restaurantes locales y un ritmo tranquilo que contrasta con El Paso.
Consejos para planear una escapada desde El Paso
- Revisar el clima antes de salir, especialmente en invierno.
- Cargar combustible con anticipación en rutas largas.
- Llevar agua y protector solar incluso en meses fríos.
- Consultar horarios y cupos en parques estatales y nacionales.
Por qué estas escapadas valen la pena
Lo mejor de El Paso es su ubicación estratégica. En pocas horas podés pasar del desierto urbano a paisajes únicos, pueblos históricos y parques naturales poco explorados. Son destinos accesibles, distintos y todavía lejos del turismo masivo.
