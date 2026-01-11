¡Atención residentes! Disney World lanza ofertas irresistibles: parques desde $64 y nuevos beneficios en 2026

Si vives en Florida, este es el momento que estabas esperando para volver a la magia. Walt Disney World acaba de anunciar el regreso de sus populares tickets con descuento exclusivos para residentes, permitiéndote visitar los parques temáticos por una fracción del precio regular.

En este 2026, las opciones son más flexibles que nunca, incluyendo el esperado pase “Discover Disney” y una oferta especial para quienes buscan una escapada rápida de fin de semana.

Este verano, Walt Disney World Resort en Florida deslumbra con experiencias aún más mágicas para toda la familia. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Así son los nuevos pases de verano y temporada: precios y fechas clave

Disney ha estructurado sus ofertas para adaptarse a todos los planes. La gran estrella es el Florida Resident Discover Disney Ticket, que te permite elegir cuántos días de magia quieres:

Pase de 4 días: Solo $64 por día ($255 total más impuestos). Es la mejor opción para quienes quieren recorrer los cuatro parques principales (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom).

Pase de 3 días: $79 por día ($235 total más impuestos).

Validez: Estos tickets se pueden usar desde el 12 de enero hasta el 16 de mayo de 2026. ¡Lo mejor es que podés usar los días de forma consecutiva o por separado!

Además, para quienes buscan algo más específico, existe el Pase de 2 días para 2 parques por $190 total ($95 por día). Este ticket es válido para visitar EPCOT y Disney’s Animal Kingdom entre el 12 de enero y el 18 de abril de 2026.

En el verano de 2026, los huéspedes podrán comenzar sus vacaciones con un chapuzón al registrarse en uno de los hoteles de la colección Disney Resorts y disfrutar de entrada gratuita a los parques acuáticos de Disney el día de su llegada, incluida en su estancia. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Pases para residentes en los parques acuáticos de Disney Orlando

Si lo tuyo es el agua, Disney también ha activado el Water Park Seasonal Pass por solo $89. Este pase ofrece visitas ilimitadas a los dos parques acuáticos de la compañía hasta el 9 de mayo de 2026 (con un breve periodo de bloqueo del 28 de marzo al 5 de abril).

Disney también reveló la incorporación de nuevos beneficios del pase este año. El pase ofrece a los visitantes de Blizzard Beach un 20% de descuento en una cabaña Polar Patios al llegar al parque acuático (solo para quienes llegan sin reserva).

Quienes visiten Typhoon Lagoon podrán disfrutar de la misma oferta al visitar las cabañas de Beachcomber Shacks. Además, quienes tengan el pase podrán disfrutar de una ronda de minigolf, canjeable antes de las 4 p. m. en cualquier fecha durante el periodo de uso del pase, en Winter Summerland Miniature Golf.

Calendario de parques acuáticos: ¡No te pierdas el relevo!

Ten en cuenta que los parques rotan para mantenimiento:

Typhoon Lagoon: Estará abierto hasta el 14 de febrero de 2026, fecha en la que cerrará por temporada.

Blizzard Beach: Reabrirá sus puertas al día siguiente, el 15 de febrero de 2026, para que la diversión no se detenga.

Temporadas temáticas: Personajes clásicos con sus mejores galas para los eventos especiales de 2026. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Tips para el éxito de tu visita

Reserva con tiempo: Aunque tengas el ticket, recuerda que aún es necesario hacer una reserva de parque a través del sistema My Disney Experience.

Verificación Digital: Ahora puedes verificar tu residencia de Florida directamente en la app o web de Disney al comprar, ahorrándote filas en la entrada.

Aprovecha el hospedaje: Los residentes también pueden ahorrar hasta un 30% en hoteles de Disney seleccionados durante esta primavera.

