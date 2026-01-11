¡A disfrutar del agua! Disney World lanza nuevos pases y beneficios exclusivos para sus parques acuáticos

Si estás planeando tu escapada a Orlando este 2026, hay noticias frescas desde Disney Parks. La compañía acaba de anunciar el regreso de sus esperados pases de temporada para Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach, incorporando beneficios que harán que tu visita sea mucho más relajada y económica.

Esta es la oportunidad ideal para quienes buscan maximizar su presupuesto sin sacrificar la magia. Aquí te contamos todo lo que necesitás saber para aprovechar esta oferta.

Los pases ya están a la venta para Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach.

Precios y beneficios exclusivos

Según la última actualización de Disney, los pases ya se pueden adquirir a un precio de $89 (más impuestos) para adultos y $83 (más impuestos) para niños de 3 a 9 años. Pero este año, la noticia no es solo el precio, sino los “extras” que vienen incluidos:

Relax con descuento: Los titulares del pase recibirán un 20% de descuento en el alquiler de cabañas (Polar Patios en Blizzard Beach o Beachcomber Shacks en Typhoon Lagoon). Ojo: Este beneficio aplica solo para quienes llegan al parque sin reserva previa (walk-up).

Bonus de Mini-Golf: ¿Querés un descanso del agua? El pase ahora incluye una ronda de minigolf de regalo, canjeable antes de las 4:00 p. m. en cualquier fecha de validez del pase en el divertido complejo Winter Summerland Miniature Golf.

Pases de verano: Visitas ilimitadas y fechas clave para 2026

Para quienes buscan refrescarse durante toda la temporada, estos pases incluyen visitas ilimitadas tanto al mundo tropical de Typhoon Lagoon como a la temática invernal de Blizzard Beach. La validez se extiende hasta el 9 de mayo de 2026.

Sin embargo, hay algunos detalles logísticos y fechas de bloqueo que tenés que anotar en tu calendario:

Fechas bloqueadas: El pase no podrá ser utilizado entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026, coincidiendo con la temporada alta de primavera.

El gran relevo de parques: Typhoon Lagoon cerrará sus puertas por mantenimiento estacional el 14 de febrero de 2026. ¡Tienes hasta esa fecha para disfrutar de su famosa pileta de olas!

Blizzard Beach tomará la posta y reabrirá sus puertas al día siguiente, el 15 de febrero de 2026, listo para recibir a todos los aventureros.

Tip para residentes de Florida

Si vives en el “Sunshine State”, recuerda que también se han activado ofertas especiales para los parques principales (Magic Kingdom, EPCOT, etc.), con opciones de tickets de 2 días por $199 que pueden ser el complemento perfecto para tu pase de parques acuáticos.