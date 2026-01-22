Con cuanto dinero se puede viajar a USA

Viajar a Estados Unidos es un objetivo común para muchos latinoamericanos, pero una de las dudas más frecuentes antes de iniciar el proceso es cuánto dinero se necesita realmente para entrar al país. Aunque no existe una cifra única ni oficial, hay criterios claros que las autoridades migratorias toman en cuenta al momento de evaluar a un visitante. Te explicamos cuáles son estos criterios.

Cuando llevar cierta cantidad de dinero a Estados Unidos es probable que debas hacer una declaración. Crédito: Krakenimages.com | Shutterstock

¿Existe un monto mínimo para viajar a USA?

Estados Unidos no establece un monto mínimo obligatorio de dinero para ingresar como turista. Sin embargo, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) esperan que el viajero demuestre que cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir su estadía sin necesidad de trabajar ni solicitar ayuda pública.

La cantidad considerada “suficiente” depende de varios factores, como la duración del viaje, el lugar donde se hospedará y el propósito de la visita.

Dinero recomendado según la duración del viaje

Como referencia general, especialistas en viajes y migración suelen sugerir lo siguiente:

Viajes cortos de 5 a 7 días: entre 1,500 y 2,500 dólares.

Viajes de 10 a 15 días: entre 3,000 y 5,000 dólares.

Estancias más largas: el monto puede superar los 6,000 dólares.

Estas cifras incluyen alojamiento, alimentación, transporte interno y gastos imprevistos, aunque pueden variar mucho según la ciudad que se visite.

Ciudades más caras y más económicas en USA

No es lo mismo viajar a Nueva York, Los Ángeles o Miami que a ciudades más pequeñas del interior del país. Las grandes urbes suelen implicar gastos diarios más altos en hotel, transporte y comida.

En promedio, un turista puede gastar:

Entre 200 y 350 dólares diarios en ciudades grandes.

Entre 120 y 200 dólares diarios en ciudades medianas o pequeñas.

Este cálculo ayuda a estimar el dinero total que conviene llevar según sea el destino que pretende visitar.

¿En qué forma se debe llevar el dinero?

No es obligatorio llevar todo el dinero en efectivo. De hecho, es recomendable combinar diferentes medios de pago:

Tarjetas de crédito o débito internacionales.

Algo de efectivo para gastos pequeños.

Comprobantes de fondos bancarios o estados de cuenta.

Si se ingresa a Estados Unidos con más de 10,000 dólares en efectivo o equivalentes, es obligatorio declararlo ante las autoridades.

¿Qué pueden pedir los oficiales al llegar a USA?

Al momento de la entrada al país, el oficial migratorio puede hacer preguntas relacionadas con el dinero disponible, como:

¿Cuánto tiempo planea quedarse?

¿Dónde se hospedará?

¿Cómo pagará sus gastos?

¿Si tiene boleto de regreso?

En algunos casos, pueden solicitar ver efectivo, tarjetas o comprobantes bancarios, especialmente si el viaje es largo o no hay reservas claras.

Importancia de demostrar solvencia económica

Contar con dinero suficiente no solo es importante para cubrir los gastos del viaje, sino también para demostrar que el visitante no tiene intención de quedarse a trabajar de forma irregular. La solvencia económica, junto con vínculos fuertes con el país de origen, reduce el riesgo de que se niegue la entrada.

Consejos para evitar problemas al viajar

Antes de viajar a Estados Unidos, es recomendable:

Llevar reservas de hotel o carta de invitación.

Tener un itinerario claro.

Contar con seguro de viaje.

No dar información contradictoria.

Estos elementos, junto con un respaldo económico razonable, facilitan el ingreso al país.

Además de dinero para viajar a Estados Unidos, necesitas un pasaporte vigente y una visa válida, si provienes de los países a los cuales se les exige. Crédito: Hakaroo Project | Shutterstock

¿Cuánto dinero conviene llevar realmente?

Más allá de cifras exactas, lo importante es que el monto sea coherente con el tipo de viaje que se realizará. Un turista que planea una semana de vacaciones debe poder demostrar que puede pagar hospedaje, comida, transporte y regreso a su país sin dificultades.

Viajar preparado financieramente no garantiza la entrada a Estados Unidos, pero sí reduce riesgos y transmite confianza a las autoridades migratorias.

También te puede interesar

· ¿Quieres ir a Disneyland? Cómo ahorrar dinero en tu viaje

· EE.UU. pone fin al programa de reunificación familiar para siete países de América Latina

· Migrante latino pasó 82 días detenido tras ser arrestado por conducir sin licencia



