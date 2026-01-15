El golpe que sacude a Las Vegas: el turismo cae a niveles de hace 20 años

Las Vegas, la ciudad conocida internacionalmente como la capital del entretenimiento y el turismo en Estados Unidos, enfrenta una caída significativa en la llegada de visitantes en 2025, con cifras que lo colocan en niveles similares a los de principios de la década de 2000, según datos oficiales recién publicados.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LCVA) informó que durante 2025 la ciudad recibió 35,457,000 visitantes, una disminución del 7.4% respecto al año anterior. Estas cifras se acercan a los números observados en 2000, 2002 y 2003, antes de que Las Vegas se consolidara como destino global después de años de crecimiento sostenido.

La ocupación hotelera total en 2025 fue de 80.7% y el promedio de tarifas por habitación alcanzó 183.51 dólares, cifras que reflejan una desaceleración en la demanda turística. Además, la asistencia a convenciones, uno de los pilares económicos de Las Vegas, también sufrió una caída respecto a 2024.

El descenso en visitantes no se limitó a turistas estadounidenses. Los datos más recientes muestran que en noviembre de 2025 el número de turistas internacionales cayó a 239,500, comparado con 303,834 en el mismo mes del año anterior, una reducción que impacta especialmente en el mercado canadiense, uno de los principales emisores de viajeros a la ciudad.

Steve Hill, presidente de la LCVA, ha señalado que ciertos factores globales como los aranceles y las decisiones de política internacional podrían estar influyendo en la menor llegada de visitantes tanto nuevos como recurrentes.

Canadá, tipos de cambio y economía global

Gran parte de la caída del turismo internacional viene de Canadá, históricamente uno de los mercados más fuertes para Las Vegas. Con una reducción de más del 20% en visitas procedentes de ese país, los funcionarios locales han advertido que la economía global y las tasas de cambio actuales podrían estar desalentando a muchos viajeros.

Expertos del sector turístico también han comentado que además del factor económico, el creciente costo de vuelos, servicios y paquetes turísticos puede estar influyendo en la decisión de muchas familias y viajeros individuales de optar por destinos alternativos o viajar menos.

Impacto en la ciudad y respuesta de la industria

La caída del turismo tiene efectos directos en la economía local. Además de la menor ocupación hotelera y asistencia a eventos, algunos comercios y atracciones han reportado reducción de visitas y ventas en las últimas temporadas. Aunque todavía permanece por debajo de las cifras récord de 2019 —año en que Las Vegas registró más de 42.5 millones de visitantes— la tendencia de 2025 plantea un reto para un modelo económico intensamente dependiente del flujo de turistas.

Líderes del sector, incluyendo operadores de casinos y agencias de viajes, han manifestado optimismo moderado frente a las cifras, atribuyendo parte de la caída a ciclos económicos y estacionales habituales, y subrayando iniciativas para atraer nuevamente a visitantes internacionales y domésticos.

El icónico cartel de bienvenida a Las Vegas, uno de los símbolos turísticos más fotografiados de Estados Unidos Crédito: Pixabay | Pexels

Qué significa para los viajeros y la ciudad

Para quienes planean un viaje a Las Vegas en 2026, esta caída del turismo podría traducirse en precios más competitivos en hoteles y eventos, así como ofertas más agresivas de parte de casinos y atracciones para recuperar visitantes.

Mientras tanto, organizaciones locales trabajan en campañas de promoción y descuentos para reactivar la demanda y revitalizar la industria turística de la ciudad, buscando equilibrar las cifras hacia un crecimiento sostenido en los próximos años.

