EE.UU. pone fin al programa de reunificación familiar para siete países de América Latina

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin al programa de reunificación familiar “Family Reunification Parole”, que permitía a extranjeros con familiares estadounidenses obtener un parole para vivir temporalmente en Estados Unidos y regularizar su estatus migratorio.

“Esta administración está poniendo fin al abuso de la libertad condicional humanitaria, que permitía a extranjeros con una investigación deficiente eludir el proceso tradicional de libertad condicional. DHS está restableciendo su análisis caso por caso, tal como lo pretendía el Congreso. Eliminar los programas FRP es un retorno necesario a políticas de sentido común y a la idea de Estados Unidos Primero”, expresó en un comunicado.

Los países afectados con la iniciativa

Los países afectados por la decisión de la administración Trump son los ciudadanos de: Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

En cuanto entre en vigencia esta nueva disposición, los ciudadanos de estas siete naciones con un familiar en Estados Unidos, y que tengan la intención de emigrar, ya no tendrán este recurso legal para hacerlo.

La justificación para que llegara a su fin este programa generaban “deficiencias de seguridad” y ponían a EE.UU. en riesgo ante la entrada de migrantes potencialmente peligrosos que aprovecharan este recurso para instalarse en el país.

Ponía en riesgo al país con ingreso de personas “maliciosas”

“Los programas FRP presentaban deficiencias de seguridad causadas por una investigación insuficiente, que actores maliciosos y fraudulentos podían aprovechar para ingresar a Estados Unidos, lo que representaba un nivel de riesgo inaceptable para el país. El DHS prioriza la seguridad, la protección y el bienestar financiero y económico de los estadounidenses”, afirmaron.

La manera en la que se pondrá fin al programa de reunificación familiar fueron incluidas en un documento del Registro Federal, que se publicará el 15 de diciembre.

En los casos de extranjeros que hayan recibido libertad condicional bajo el esquema FRP y cuyo permiso siga vigente al 14 de enero de 2026, este expirará en esa fecha, salvo que la persona tenga pendiente una Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Formulario I-485) presentado el 15 de diciembre de 2025 o antes, y que continúe en trámite para esa misma fecha.

En caso de que tengan la solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus en trámite, el beneficiario mantendrá el permiso hasta la fecha de vencimiento o hasta que USCIS resuelva su caso, o lo que ocurra primero.

“Si denegamos su Formulario I-485, su período de permiso de permanencia temporal (parole) terminará y deberá salir de los Estados Unidos de inmediato”.

Revocarán su autorización de empleo

Al finalizar el período de libertad condicional de un extranjero bajo los programas FRP, también revocarán su autorización de empleo con base en dicho permiso. Las personas serán notificadas individualmente cuando DHS termine su período de libertad condicional y revoque su autorización de empleo.

Los migrantes que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización del programa de reunificación familiar deberá salir del país antes de la fecha de finalización de su permiso de permanencia temporal.

DHS sugiere que los migrantes que ya deban salir del país, utilicen la aplicación CBP Home, para informar sobre su salida: “los extranjeros que cumplan los requisitos pueden obtener incentivos como una bonificación por salida, asistencia financiera y para la obtención de documentos de viaje, y la condonación de multas civiles”.

