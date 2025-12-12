Departamento de Justicia presenta a un personaje de cuentos infantiles como un “juez de deportación”

El Departamento de Justicia (DOJ) desató un escándalo al presentar en redes sociales a la Tortuga Franklin, popular personaje de cuentos infantiles, caracterizando a un “juez de deportación”.

A través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el DOJ modificó la imagen de la Tortuga Franklin personificando a un juez presuntamente encargado de autorizar las deportaciones de inmigrantes carentes de estatus legal.

“Franklin se convierte en juez de deportación”, se titula una ilustración modificada del célebre personaje infantil creado por la escritora canadiense Paulette Bourgeois, en 1986.

A dicha imagen le acompaña una invitación dirigida a especialistas en derecho a postularse para convertirse en jueces encargados de deportar a extranjeros carentes de estatus legal.

“Franklin está ayudando a escribir el próximo capítulo de Estados Unidos. ¡Tú también puedes!

Buscamos profesionales del derecho patriotas para ejercer como jueces de deportación. Su labor tendrá consecuencias generacionales. ¡Aplica hoy!”, indica el mensaje.

Franklin is helping write the next chapter of America. You can too!



We’re looking for patriotic legal professionals to serve as Deportation Judges. Your work will have generational consequences.



Apply today!https://t.co/hLJZoubvzB pic.twitter.com/IuYLfLfYEU — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 11, 2025

Cabe señalar que, a finales del mes pasado, Pete Hegseth, secretario de Defensa, ya había utilizado al personaje la Tortuga Franklin para mofarse de los grupos de narcotraficantes que transportan drogas en embarcaciones circulando en aguas internacionales, donde ha sido atacadas recientemente por las fuerzas armadas estadounidenses para evitar su arribo al territorio nacional.

En aquella ocasión, el expresentador de televisión modificó la imagen del personaje de cuentos infantiles y lo mostró portando un casco de soldado y un lanzamisiles disparando hacia los presuntos narcotraficantes.

A la ilustración también se le agregó la leyenda “Franklin apunta a los narcoterroristas”.

Y para fortalecer el mensaje, se le agregó el texto: “Para tu lista de deseos navideños…”

For your Christmas wish list… pic.twitter.com/pLXzg20SaL — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 1, 2025

En respuesta, la editorial canadiense Kids Can Press, responsable de publicar los libros de la Tortuga Franklin, reprobó el uso que le están dando las autoridades estadounidenses al personaje infantil.

“Franklin la Tortuga es un querido ícono canadiense que ha inspirado a generaciones de niños y representa la amabilidad, la empatía y la inclusión.

Condenamos enérgicamente cualquier uso denigrante, violento o no autorizado del nombre o la imagen de Franklin, que contradiga directamente estos valores”, señala un comunicado difundido a través de la plataforma X.

Sigue leyendo:

• Los “arrestos silenciosos” de ICE: el método para hallar inmigrantes y deportarlos

• ICE detuvo a 75,000 personas sin historial penal en nueve primeros meses de Trump

• Estudio revela los estados con los retrasos más altos en tribunales de inmigración