Los “arrestos silenciosos” de ICE: el método para hallar inmigrantes y deportarlos

En redes sociales han aparecido videos de agentes con rompevientos negros, armas largas y máscaras tácticas realizando redadas. En el debate sobre los arrestos de inmigración en Estados Unidos, la imagen es recurrente. Pero el verdadero motor del crecimiento bajo el nuevo mandato de Donald Trump no luce así. En realidad, parece papeleo administrativo.

Ese motor está compuesto por cientos de memorandos locales establecidos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Para quienes buscan entender qué es la ley federal 287(g), se trata de un mecanismo mediante el cual el ICE puede autorizar a policías locales, previamente capacitados, a cumplir tareas específicas de inmigración, desde emitir órdenes de detención hasta apoyar en arrestos de campo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de mil agencias firmaron acuerdos de este tipo solo en 2025. Un análisis de Newsweek confirma que casi nueve de cada diez colaboraciones surgieron este año, una señal clara del avance del programa 287(g) ICE. Además, casi dos tercios operan bajo el modelo más amplio: el llamado Grupo de Trabajo.

Las cifras muestran un cambio geográfico profundo. Florida representa por sí sola el 42,4 % de las agencias con autoridad de Grupo de Trabajo. Florida y Texas, en conjunto, concentran la mayor parte de las colaboraciones locales con ICE, consolidándose como puntos centrales de esta estrategia federal ampliada.

El crecimiento del programa redefine el escenario migratorio

Para sectores de la derecha, así es como debe funcionar el sistema: fuerzas locales apoyando la aplicación de la ley federal. El DHS argumenta que el modelo permite arrestar a “los peores de los peores”, mientras Florida presume que estas alianzas hacen más seguras a las comunidades. “Las deportaciones se pueden llevar a cabo de manera más eficiente”, dijo Ron DeSantis al anunciar nuevas incorporaciones.

Del otro lado, organizaciones civiles como la ACLU afirman que la medida convierte a policías y alguaciles en brazos de la maquinaria de deportación federal. Para estos grupos, las facultades del Grupo de Trabajo funcionan como un amplificador de arrestos y elevan el riesgo de que interacciones mínimas terminen en deportación, afectando la confianza ciudadana.

Aun con la controversia, el despliegue crece sin freno. El DHS superó el umbral de mil acuerdos en septiembre y la tendencia no se ha detenido. Una de cada cinco agencias firmó después del Día del Trabajo, lo que muestra que el ritmo de los aumentos de detenciones migratorias continúa acelerándose en todo el país.

El dinero también fluye hacia donde se firman los acuerdos. ICE asegura que Florida ya suma más de 325 convenios activos, un incremento del 577 % desde el inicio del gobierno, respaldado con decenas de millones de dólares destinados a equipo y transporte para los socios locales.

El impacto es tangible: según Associated Press, solo la cárcel del condado de Benton, en Arkansas, generó más de 450 arrestos entre enero y mediados de octubre, equivalente a más del 4 % de todas las detenciones 287(g) a nivel nacional. Y los uniformes no son siempre los que uno imagina.

Documentos revelados por WIRED muestran que el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, compuesto por guardabosques, participó en al menos seis detenciones y operativos junto a otras agencias federales, pese a que esos procedimientos no estaban detallados en su acuerdo con el ICE.

Los efectos humanos son evidentes. Para el 16 de noviembre, el 73,6 % de los detenidos no tenían antecedentes penales y solo en octubre fueron fichadas más de 41.600 personas. Con condados como Benton realizando uno de cada veinticinco arrestos, la aplicación migratoria depende menos de una frontera vigilada y más de una red local cada vez más extendida.