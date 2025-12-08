ICE busca deportar a hondureño sospechoso de apuñalamiento en un tren de Charlotte

Un hombre identificado como Oscar Solórzano García por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de origen hondureño, es sospechoso de apuñalar a una persona en un tren ligero de Charlotte, en Carolina del Norte.

Ahora enfrenta cargos estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención que busca iniciar un proceso de deportación.

El pasado viernes, alrededor de las 4:50 pm, la policía respondió a una llamada de emergencia por un asalto dentro del tren ligero de Charlotte. Según autoridades policiales, la víctima del apuñalamiento fue trasladada a un hospital local, donde permanecía en estado crítico, pero estable.

Según reseña Newsweek, los oficiales indicaron que Solórzano llevaba un “cuchillo grande de hoja fija” y que causó “lesiones graves”. La investigación también señala que antes del ataque, el sospechoso habría retado a la víctima a una pelea y presentaba signos de intoxicación, ya que estaba “ebrio y perturbador”.

La policía del Condado de Mecklenburg detuvo al sospechoso, quien ahora enfrenta cinco cargos, entre ellos intento de asesinato en primer grado, agresión con arma mortal con lesiones graves y porte de arma oculta.

ICE presenta orden de detención y cita antecedentes

Cuando las autoridades judiciales revisaron el estatus migratorio del sospechoso, un funcionario del Tribunal de Distrito de Mecklenburg marcó una casilla señalando que “no podían determinar que el acusado fuera ciudadano o residente legal de los Estados Unidos”.

El sábado, ICE presentó formalmente una orden de detención, citando el antecedente de que Oscar Solórzano ya había sido deportado en 2018 y nuevamente en 2021.

El DHS agregó que “entró al país ilegalmente por tercera vez en una fecha y lugar desconocidos”.

Sin embargo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, expresó preocupación sobre si el condado cooperaría: “Lamentablemente, no podemos garantizar que el condado cumpla con la orden de detención, ya que tienen un historial de no cooperar con el ICE”.

La agencia ha criticado en repetidas ocasiones a las llamadas jurisdicciones “santuario”, señalando que estas limitan la colaboración en detenciones migratorias.

De acuerdo con ICE, estas órdenes se aplican a “extranjeros potencialmente peligrosos” arrestados por otra agencia.

La solicitud pide que la policía local notifique con antelación una posible liberación y mantenga al individuo hasta 48 horas bajo custodia, tiempo suficiente para que el DHS pueda recogerlo. Si esto no ocurre, los agentes federales pueden verse obligados a “perseguir al extranjero en la comunidad”.

NEW: The stabbing suspect in the light rail train stabbing in Charlotte, NC has an @ICEgov detainer—Oscar Gerardo Solorzano-Garcia, from Honduras is charged with first degree murder after officials say he stabbed a man with a large knife. He was removed twice but came back as a… pic.twitter.com/nhvLORor9q — Ali Bradley (@AliBradleyTV) December 6, 2025

El apuñalamiento se produce cuatro meses después del asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años que fue atacada también en un tren de la Línea Azul de Charlotte. En ese caso, el sospechoso, Decarlos Brown Jr., fue acusado de homicidio.

