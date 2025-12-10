Oficialmente Trump lanza programa de “tarjeta dorada” de $1 millón de dólares

Donald Trump anunció este miércoles que su prometida “tarjeta dorada” salió a la venta oficialmente, ofreciendo estatus legal y un camino eventual hacia la ciudadanía estadounidense para individuos que paguen $1 y $2 millones de dólares y corporaciones que desembolsen el doble por cada empleado nacido en el extranjero.

De acuerdo a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, “Este programa histórico cumple la promesa del presidente Trump de atraer a los empresarios e inversores más exitosos del mundo a Estados Unidos, garantizando al mismo tiempo que participen activamente en el proyecto”.

“Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas. ¡Qué emocionante! Nuestras grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su invaluable talento”, escribió Trump en redes sociales.

Un sitio web que acepta solicitudes se puso en marcha cuando Trump anunció el inicio del programa, rodeado de líderes empresariales en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. Su objetivo es reemplazar las visas EB-5, creadas por el Congreso en 1990 para atraer inversión extranjera y que estaban disponibles para quienes invirtieran alrededor de un millón de dólares en una empresa con al menos 10 empleados.

Trump considera la nueva versión como una forma de que Estados Unidos atraiga y retenga a los mejores talentos, a la vez que genera ingresos para las arcas federales. Lleva meses promocionando el programa de la tarjeta dorada y en una ocasión sugirió que cada tarjeta costaría 5 millones de dólares, aunque recientemente modificó el precio a $1 y $2 millones de dólares.

The Department of Homeland Security is working closely with @CommerceGov to facilitate the rollout of President Trump’s Gold Card program.



Under this historic initiative, qualified individuals and corporations, who contribute $1 million and $2 million respectively, will receive… pic.twitter.com/10htrjYyxx — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 10, 2025

Según una orden ejecutiva de septiembre, las personas deben pagar un millón de dólares, mientras que las empresas que patrocinan a sus empleados deben pagar dos millones. Las empresas deben pagar una cuota anual de mantenimiento del 1%, equivalente a $20,000 dólares, y una cuota de transferencia del 5%, equivalente a $100,000 dólares, cada vez que deseen cambiar la visa de un empleado a otro.

El programa surge en un momento en que la administración Trump dedica importantes recursos a la deportación de millones de inmigrantes indocumentados. El programa de la tarjeta dorada ya ha recibido fuertes críticas por contradecir la reputación tradicional de Estados Unidos como refugio para los trabajadores pobres.

Según el sitio web oficial, próximamente se lanzará una “Tarjeta Trump Platinum”. Esta tarjeta permitirá a sus titulares pasar hasta 270 días en EE. UU. sin estar sujetos a impuestos sobre ingresos no estadounidenses. Su costo será de $5 millones de dólares.

De acuerdo a Trump, lo recaudado con el nuevo programa se destinará a “una cuenta en la que podamos hacer cosas positivas para el país” y que generará “muchos miles de millones de dólares”.

