Demócrata Eileen Higgins hace historia, gana Alcaldía de Miami frente a candidato de Trump

La demócrata Eileen Higgins ganó la carrera por la alcaldía de Miami, lo que le da al partido el control del cargo por primera vez en casi 30 años en otra victoria para los demócratas antes de las cruciales elecciones de mitad de período del 2026.

De tal modo, Higgins se convirtió en la nueva alcaldesa de Miami con cerca del 60 % de los votos tras imponerse en la segunda vuelta al republicano Emilio T. González, en unos comicios municipales que, pese a ser oficialmente no partidistas, se desarrollaron bajo la intensa sombra de la política nacional.

Higgins se convierte así en la primera mujer y la primera persona no hispana en llegar a la Alcaldía de Miami, además de la primera demócrata elegida en más de dos décadas para gobernar el municipio, históricamente dominado por republicanos cubanoamericanos, en un duro revés al partido del presidente Donald Trump.

La demócrata, excomisionada del condado de 61 años, derrotó a González, de 68, quien había recibido el respaldo de Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y logró el 40.5% de los votos.

With her runoff victory tonight, Eileen Higgins will be Miami's next mayor—the first woman in the city’s history and the first Democrat in nearly 30 years elected to the office.



Congrats, Mayor-elect! pic.twitter.com/lSyZ087Xvc — Democrats (@TheDemocrats) December 10, 2025

“Esta noche, la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad – una marcada por liderazgo ético, responsable y enfocado en resultados reales para nuestra gente”, señaló Higging.

La contienda atrajo atención nacional tras el intento republicano por extender a la ciudad de Miami el dominio electoral que consolidaron en 2024, cuando Trump ganó sorpresivamente el condado Miami-Dade por más de diez puntos frente a Kamala Harris.

Para los demócratas, la victoria de Higgins representa un impulso simbólico y estratégico. El Comité Nacional Demócrata había concentrado esfuerzos en su campaña, y el senador Rubén Gallego viajó a Miami el fin de semana para respaldarla, en un momento en que el partido busca recuperar terreno en Florida tras años de retrocesos.

La ciudad de Miami, con cerca de medio millón de habitantes, tiene una población hispana que ronda el 70% Higgins basó su campaña en enfrentar el aumento del costo de vida, mejorar los servicios municipales y reforzar la transparencia del gobierno local.

