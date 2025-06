Jasmine Crockett cuestiona los logros de Melania Trump para que le concedieran una visa estadounidense

Jasmine Felicia Crockett, representante por Texas, puso en tela de juicio los logros de la primera dama Melania Trump para que, en su momento, le concedieran una visa estadounidense bastante especial.

La controversial abogada demócrata cuestionó por qué en 2001 la exmodelo eslovena recibió el beneficio de la visa EB-1A —popularmente conocida como “visa Einstein”—, la cual es reservada para personas con “logros significativos”.

“La primera dama, una modelo —y cuando digo modelo no estoy hablando de Tyra Banks, Cindy Crawford o Naomi Campbell— solicitó y le fue concedida una visa EB-1. Se supone que debes tener algún logro significativo, como un Premio Nobel de la Paz o un Pulitzer; ser medallista olímpico; o tener otras habilidades extraordinarias y un éxito sostenido en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el atletismo.

La última vez que revisé, la primera dama no tenía ninguno de esos galardones. No hace falta ser un Einstein para darse cuenta de que aquí las matemáticas no cuadran”, expuso durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La primera dama Melania Trump recibió la “visa Einstein” en 2001. (Crédito: Sarah Yenesel / EFE)

Ante la fuerte crítica, Alex Nowrasteh, vicepresidente de Estudios de Política Económica y Social, de inmediato salió en defensa de la primera dama.

“No cualquiera podría casarse con Donald Trump, y creo que es todo un logro, así que creo que ella merece el reconocimiento. ¡Nadie aquí arriba podría haberlo hecho!”, mencionó en la misma audiencia del Comité.

Melania Knavs, quien nació en Eslovenia en 1970, se convirtió en ciudadana estadounidense en julio de 2006, año y medio después de haberse casado con Donald Trump, actual presidente estadounidense.

Su trabajó como modelo en Europa le permitió conocer al magnate neoyorquino en el Kit Kat Club, en 1998, y posteriormente acceder a la EB-1.

Posteriormente, la mujer eslovena patrocinó a sus padres para que también se convirtieran en ciudadanos estadounidenses.

Sigue leyendo:

• Representante demócrata Jasmine Crockett define a Donald Trump como “la pequeña ramera de Putin”

• “Un matón está a cargo de Estados Unidos”, afirma Jasmine Crockett, representante por Texas

• Melania Trump utiliza inteligencia artificial para crear un audiolibro con sus memorias