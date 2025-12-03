Exigen en Pennsylvania protección para niños y familias inmigrantes ante amenazas de Trump

El miércoles 3 de diciembre de 2025, profesionales de la salud, la educación y el derecho de Pennsylvania participaron en una conferencia de prensa para compartir testimonios de primera mano sobre cómo la agenda de deportación masiva de la administración Trump está perjudicando a niños y familias inmigrantes en todo el estado.

Los oradores detallaron cómo las políticas actuales están desgarrando familias, ignorando las garantías básicas y poniendo a los niños en peligro. La conferencia se realizó tras el reciente anuncio de la administración de que suspenderá todas las decisiones de asilo y algunas visas.

Los oradores detallaron sus experiencias trabajando con niños y familias inmigrantes, muchos de los cuales han soportado circunstancias devastadoras desde que la agenda de deportación masiva de Donald Trump comenzó en enero con despliegues ciudad por ciudad, alimentando otra crisis de separación familiar.

“Hoy estoy aquí para compartir la historia de Luisa. Antes del aumento de las medidas de control de ICE este año, Luisa era una estudiante de cuarto grado muy activa. Sacaba buenas notas, jugaba sóftbol y era adorada por sus maestros y compañeros de clase —dijo Rachel Rutter, abogada de inmigración y directora ejecutiva del Proyecto Libertad—.

Luego, los agentes enmascarados de ICE se convirtieron en una figura habitual en su comunidad, convirtiendo las actividades cotidianas en una lucha por la supervivencia. De un día para otro, Luisa fue arrancada de su comunidad y de su escuela, y deportada a un país que no había visitado desde que era bebé, un país que ni siquiera recordaba.

Cuando los niños experimentan este tipo de estrés crónico, puede interrumpir su desarrollo cerebral y afectar sus sistemas inmunitario, hormonal y metabólico.

Además, si un niño se separa de sus padres, esto puede provocar trastorno de estrés postraumático a largo plazo, incluso de por vida, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y otros problemas de conducta.

La separación de uno de los padres es una de las experiencias adversas más perjudiciales que vemos en la infancia”, afirmó la Dra. Katie McPeak, FAAP, pediatra de la Academia Americana de Pediatría.

“Aquí en Pittsburgh, la población latina representa menos del 3% de los residentes; sin embargo, hemos visto un aumento de más del 250% en las detenciones por parte del ICE en comparación con el mismo período del año pasado”, dijo Mónica Ruiz, Directora Ejecutiva de Casa San José.

“Durante una redada del ICE que duró cinco horas, el ICE y la policía local detuvieron a cualquiera que pareciera moreno al conducir. En cuanto alguien no pudo presentar una identificación, licencia de conducir o comprobante de ciudadanía, el ICE lo detuvo. En un incidente, niños se quedaron solos en un auto después de que se llevaran a su padre. Y sabemos que esto no solo ocurre aquí, sino también en otras zonas, incluso más rurales, donde nadie presta atención. Estas redadas afectan a familias a diario”.

Las escuelas están profundamente preocupadas por el impacto emocional que esto está teniendo en sus estudiantes. Los padres tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela. Algunos están retrasando las citas médicas porque ya no están seguros de que las clínicas, los centros comunitarios o las escuelas sean seguros, dijo Rosamaria Cristello, Directora Ejecutiva del Centro Comunitario Latino.

Este temor sigue creciendo porque las antiguas directrices que antes mantenían a las autoridades migratorias alejadas de las escuelas, hospitales, iglesias y otros lugares sensibles se han debilitado. Las familias solían confiar en que estos eran espacios seguros donde sus hijos podían aprender y recibir atención sin riesgos. Esa confianza se ha erosionado.

“Los jóvenes con los que trabajo son realmente afortunados, en cierto sentido, porque cuentan con representación legal. Esa representación marca la diferencia para ellos”, dijo Orlando Portela, abogado de inmigración de Servicios Judíos para la Familia y la Comunidad (JFCS) de Pittsburgh. “Las estadísticas muestran que el 84% de los jóvenes sin representación legal terminan con órdenes de deportación, lo que significa que son deportados de Estados Unidos. Pero cuando cuentan con representación legal, solo el 20% enfrenta órdenes de deportación”.

“Si pudiera dejarle un mensaje a nuestra audiencia hoy, sería que la separación familiar está ocurriendo a una escala mucho mayor y más devastadora en 2025 que hace siete años, en 2017 y 2018, cuando las separaciones en la frontera atrajeron la atención de todo el país”, declaró Jennifer Nagda, Directora de Programas del Centro Young.

“Esta administración está invirtiendo recursos extraordinarios para mantener a los niños en albergues, separados de sus familias, la escuela y la comunidad. Cuando los niños no tienen esperanza de reunirse con sus familias, cuando no tienen esperanza de encontrar un abogado, cuando no tienen esperanza de moverse libremente dentro de su comunidad, es más probable que se den por vencidos. Y al darse por vencidos, el gobierno puede devolverlos sin ninguna evaluación de seguridad, sin la intervención de un juez o tribunal, sin que nadie considere su bienestar“.

