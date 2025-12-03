ICE detuvo a un niño de 7 años y su madre cuando visitaban a su familia durante Thanksgiving

Un estudiante de siete años del Distrito Escolar de Winooski, en Vermont, fue detenido junto a su madre por agentes federales de inmigración durante un viaje familiar por el receso de Acción de Gracias. La detención por ICE encendió alertas en la comunidad escolar al confirmarse que ambos habían sido trasladados fuera del estado.

El menor, inscrito en la Escuela Primaria JFK, no regresó a clases el lunes posterior al asueto, lo que llevó a los administradores a comunicarse con su hogar. Su padre informó que no había logrado contactarse con su esposa ni con el niño desde el jueves, un hecho que elevó la preocupación inicial entre docentes.

La escuela, al desconocer el paradero de la familia, inició gestiones internas hasta conocer que madre e hijo habían sido arrestados por autoridades migratorias. El caso destaca entre los casos de deportación en Vermont por involucrar a un estudiante en edad escolar, situación que aumentó la inquietud en una comunidad con alto porcentaje de familias inmigrantes.

El incidente ocurre en medio de crecientes críticas a las políticas migratorias en EE.UU., mientras el gobierno de Donald Trump avanza con un operativo nacional descrito como la mayor acción de deportación en la historia reciente. La vigilancia se ha intensificado por reportes de ciudadanos y residentes legales detenidos en procedimientos federales.

Preocupación ante operativos de inmigración en Vermont

Aunque el gobierno federal sostiene que las acciones se enfocan en individuos con delitos graves, organizaciones locales advierten que han aumentado los operativos de inmigración que alcanzan a personas sin antecedentes. El temor a detenciones inesperadas ha crecido en áreas donde viven familias de distintos orígenes.

Según el distrito, la madre y su hijo viajaban para visitar familiares cuando “tomaron un camino equivocado” y fueron interceptados por agentes federales. Chavarría explicó que ya habían ocurrido detenciones de cuidadores en Winooski, pero nunca la de un menor, marcando un precedente en la región.

Ambos permanecen en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, conocido como el mayor centro familiar de detención del país, donde esperan una audiencia ante un juez de inmigración. Esa instancia determinará si pueden permanecer en Estados Unidos o si enfrentarán una deportación inmediata.

Para apoyar a la familia, el distrito escolar localizó a los detenidos, facilitó acceso a representación legal y otorgó $1,000 dólares al padre mediante un fondo privado de emergencia. La situación coincidió con la reciente adopción de una política de escuelas santuario, la primera en Vermont, destinada a proteger a estudiantes inmigrantes.

En un comunicado, Chavarría condenó la detención y afirmó que refleja el miedo que viven muchas familias ante los operativos de ICE en EE.UU.. Exigió la liberación inmediata del menor y su madre, y pidió restablecer el debido proceso para las comunidades afectadas, declaró Wilmer Chavarría.

Un portavoz de ICE sostuvo que ambos seguirán en custodia federal hasta la decisión del juez. Si se emite una orden, la agencia procederá con la deportación conforme a sus protocolos, informó el vocero sobre el caso.

La familia continuará en espera de los procedimientos migratorios mientras el distrito escolar reafirma su apoyo a la comunidad afectada.