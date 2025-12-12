USCIS exigirá fotos para trámites migratorios con tres años de antigüedad

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que las fotografías de extranjeros que usaron para realizar alguna solicitud de inmigración tendrán un limite de tres años de antigüedad. Esta actualización tiene como objetivo mejorar la seguridad nacional y prevenir el fraude de identidad.

“Con vigencia inmediata, la nueva guía del Manual de Políticas del USCIS limita el uso de fotos a aquellas tomadas dentro de los tres años posteriores a la fecha en que una persona presentó un formulario a USCIS”.

Las fotos serán tomadas por USCIS

La agencia aclaró que ya no aceptará fotos presentadas por el solicitante, ya que tendrán que ser tomadas por USCIS u otras entidades autorizadas.

La iniciativa tiene como propósito garantizar que todas las fotos utilizadas en un documento seguro sean recientes, precisas y confiables, “requisitos clave para prevenir el fraude y el robo de identidad”.

“Los procesos rigurosos de selección e investigación son fundamentales para proteger la seguridad e integridad del sistema de inmigración estadounidense”, detalló USCIS en un comunicado.

La apariencia de las personas cambia

Señalaron que las flexibilidades impuestas durante la pandemia de COVID permitían la reutilización de fotos hasta por 10 años, a pesar de que la apariencia de la persona cambiaba, y se mantuvieron vigentes más tiempo del necesario, lo que impedía la capacidad de USCIS para verificar, identificar y evaluar adecuadamente a los extranjeros.

El cambio que se realizará de inmediato es una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional, ya que modernizarán el proceso de selección y verificación de documentos de identidad.

Los documentos que requieren una fotografía actual de los extranjeros son:

El Formulario I-90.

LA solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente.

El Formulario I-485.

La solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

El Formulario N-400.

La solicitud de Naturalización.

El Formulario N-600.

La solicitud de Certificado de Ciudadanía.

