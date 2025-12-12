Mamdani admite sentirse orgulloso de aconsejar a los inmigrantes cómo evitar ser detenidos por ICE

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, admite sentirse orgulloso por asesorar a los inmigrantes carentes de estatus legal sobre qué hacer para evitar ser detenidos durante los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El domingo pasado, el político nacido en Uganda compartió un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, invitando a los inmigrantes a conocer sus derechos para evitar de ser detenidos con fines de deportación.

“ICE no puede entrar en espacios privados como su casa, escuela o un área privada de su lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez. Si ICE no la tiene; tiene derecho a decir ‘No doy mi consentimiento para que entren’. Tiene derecho a mantener la puerta cerrada.

A veces ICE le mostrará documentos parecidos y asegurará tener derecho a arrestarlo. Eso es falso. Legalmente, ICE tiene permiso para mentirte, pero usted tiene derecho a guardar silencio”, señaló.

La iniciativa del político musulmán le causó un profundó malestar a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien anticipó una investigación en su contra.

“Sin duda, estamos investigando todo eso con la coordinación del Departamento de Justicia. Mamdani podría estar violando la Constitución al dar consejos sobre cómo evadir la aplicación de la ley y cómo salirse con la suya al infringir la ley”, expresó durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

Varias de las ideas de Zohran Mamdani han generado controversia hasta entre sus compañeros de partido. (Crédito: Olga Fedorova / AP)

No obstante, eso no parece inquietarle al alcalde electo, pues en una entrevista brindada al canal de televisión MS NOW, afirmó sentirse orgulloso por apoyar a los extranjeros carentes de estatus legal que viven en el territorio estadounidense.

“Estoy orgulloso de informar a la gente sobre sus derechos y no puedo pensar en algo más estadounidense que hablar sobre las protecciones que todos tenemos bajo la ley”, enfatizó.

Durante su campaña, el político de 34 años asumió el compromiso de defender a los cerca de 3 millones de inmigrantes que se calcula viven en Nueva York, lo cual de inmediato le ganó el rechazo del presidente Donald Trump quien considera una ofensa no apoyar su propuesta de efectuar la mayor deportación de toda la historia.

