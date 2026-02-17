Esta es la ciudad más segura de Texas: 0.4 delitos violentos en 2025

Con apenas 13,000 habitantes y ubicada a unos 30 minutos de Dallas, la ciudad de Trophy Club es considerada la ciudad más segura de Texas en 2026. Así lo confirma un reciente informe, donde la pequeña localidad, que integra el condado de Denton, lidera las tasas más bajas de delitos violentos y contra la propiedad.

Según el análisis de la plataforma especializada SafeWise, Trophy Club registró un promedio de 0.1 delitos violentos en 2023, 0.2 en 2024 y 0.4 en 2025, cifras considerablemente bajas en comparación con otras ciudades de Texas. Estos números la colocan en el primer lugar del listado anual que evalúa seguridad pública en distintas jurisdicciones del estado.

El informe toma en cuenta estadísticas oficiales reportadas por agencias locales y estatales, tanto en delitos violentos (como asaltos o robos con agresión), como en delitos contra la propiedad, que incluyen hurtos y robos de vehículos.

El top 10 de las ciudades más seguras de Texas

El listado 2026 de SafeWise en Texas quedó encabezado por Trophy Club, seguido por:

Parker

Memorial Villages

Melissa

Fair Oaks Ranch

Whitehouse

Murphy

Fulshear

Colleyville

Lumberton

Pero Trophy Club no solo destaca por sus bajas tasas de delitos

La combinación de una población reducida, altos niveles de ingresos y una fuerte presencia comunitaria son otros factores que elevan la calidad de vida en Trophy Club, lo que además contribuye a mantener índices delictivos bajos.

De acuerdo con datos de Data USA, el ingreso familiar promedio en 2023 fue de $193,026 dólares, mientras que la tasa de pobreza se ubicó en 2.74%. Además, el 89.1% de las viviendas están ocupadas por sus propietarios, un factor que suele asociarse con mayor estabilidad residencial.

El valor medio de las propiedades alcanzó los $617,000 en 2023, lo que refleja un mercado inmobiliario consolidado y una comunidad de perfil socioeconómico alto, precisa el informe.

Trophy Club es un pueblo ubicado en el condado de Denton y queda a 30 minutos de Dallas. Crédito: SevenMaps | Shutterstock

Trophy Club fue incorporada oficialmente en 1985, por lo que su historia como municipio es relativamente reciente. En 2025, la Legislatura de Texas la designó como “Ciudad del Patriotismo de Texas”, un reconocimiento que refuerza su identidad local.

Y más allá de sus bajos índices de criminalidad, Trophy Club ofrece distintas actividades recreativas. Por ejemplo:

Pasear por el Trophy Club Town Center, con tiendas y restaurantes variados.

Recorrer sus parques, que superan las 400 hectáreas y cuentan con áreas para mascotas.

Practicar senderismo, ciclismo, pesca, kayak y observación de aves.

Disfrutar de su oferta gastronómica, que incluye cocina tex-mex, japonesa, barbacoas y bares de vinos.

