Semana Santa 2026 en Texas: qué está abierto, qué cierra y qué cambia

La Semana Santa en 2026 se celebrará entre finales de marzo y comienzos de abril, con el Domingo de Ramos previsto para el 29 de marzo y el Domingo de Pascua para el 5 de abril. Aunque no es un feriado federal, el estado de Texas probablemente realice ajustes en horarios, servicios y actividades, sobre todo en ciudades principales, como Austin, Dallas, Houston, San Antonio y El Paso.

Las autoridades siempre recomiendan anticiparse a estas fechas y revisar qué establecimientos operarán con normalidad y cuáles podrían modificar sus horarios, especialmente el Jueves y Viernes Santo.

¿Qué pasa con oficinas públicas y servicios esenciales?

Durante la Semana Santa, las oficinas públicas de Texas suelen mantener operaciones regulares durante el Jueves y Viernes Santo. Tribunales, departamentos de vehículos motorizados y oficinas del condado atienden en sus horarios habituales, aunque en algunos casos pueden trabajar con personal reducido.

El servicio postal también funciona sin interrupciones tanto jueves como viernes. La recolección y entrega de correspondencia no se suspenden.

Y en cuanto a servicios de emergencia, hospitales y cuerpos de seguridad, estos operan con normalidad.

Bancos, supermercados, escuelas y universidades

Los bancos en Texas abren durante toda la Semana Santa, incluido el Viernes Santo, ya que no figura como feriado bancario nacional. Sin embargo, algunas sucursales pueden cerrar más temprano en zonas de alta afluencia turística.

Asimismo, las operaciones digitales, cajeros automáticos y transferencias electrónicas continúan sin cambios. Aun así, si se necesita realizar trámites presenciales importantes, lo recomendable es confirmar horarios directamente con la institución financiera.

La mayoría de supermercados, farmacias y grandes cadenas comerciales permanecen abiertan tanto el Jueves como el Viernes Santo. En ciudades como Houston, Dallas, San Antonio o El Paso, el flujo comercial incluso aumenta por compras previas al fin de semana.

El Domingo de Pascua es el día que más ajustes presenta. Algunas cadenas mayoristas, como Costco, acostumbran cerrar ese domingo, mientras que otras tiendas reducen su jornada.

Por su parte, los restaurantes y cafeterías suelen adaptar horarios según la demanda. En áreas turísticas y zonas cercanas a playas o parques naturales, muchos negocios amplían su atención debido al incremento de visitantes.

Respetco a los calendarios escolares, estos podrían variar según el distrito. Algunos sistemas educativos programan el receso de primavera en fechas cercanas a la Semana Santa, por lo que estudiantes pueden estar fuera de clases durante esos días.

En universidades públicas y privadas, las clases generalmente continúan, aunque ciertas oficinas administrativas pueden reducir actividades el Viernes Santo. Lo ideal es consultar el calendario oficial de cada institución.

Para el Domingo de Pascua, las escuelas y comunidades suelen organizar actividades relacionadas con los “huevos de Pascua”, una tradición que simboliza la vida, la fertilidad y la resurrección de Jesús. Crédito: Danf0505 | Shutterstock

Planificar evita contratiempos en Semana Santa

En resumen, la Semana Santa 2026 no implica cierres masivos en Texas, pero sí ajustes puntuales en comercio, educación y movilidad. El Jueves y Viernes Santo se desarrollan con relativa normalidad en oficinas públicas, bancos y correo, mientras que el Domingo de Pascua concentra más cambios en tiendas y horarios.

Revisar con anticipación los horarios específicos de cada establecimiento, confirmar citas y prever tiempos extra de traslado ayudará a transitar la semana sin sorpresas.

