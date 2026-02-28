Un parque de EE.UU. estrena la montaña rusa con el loop vertical más alto del mundo

El parque temático Six Flags Fiesta Texas, en San Antonio, acaba de inaugurar una nueva montaña rusa que ya presume un récord mundial: el loop vertical más alto jamás construido. “Es gigante: es la más alta, rápida, larga, primera y única del mundo“, afirman sus creadores, e invitan a los visitantes a degustar un experiencia inédita en el 65 aniversario del parque.

“Six Flags Over Texas siempre ha sido un líder en la creación de experiencias inolvidables”, dijo Mark Boyer, vicepresidente y gerente del parque de Six Flags Over Texas. “Esta montaña rusa es un verdadero testimonio de nuestro compromiso de ofrecer emociones de clase mundial e innovación”, destacó.

La atracción, bautizada Tormenta Rampaging Run, presentada como uno de los lanzamientos más ambiciosos del parque en los últimos años, combina velocidad extrema, caída pronunciada y una inversión vertical que supera a cualquier otra existente en el planeta.

Qué hace única a esta montaña rusa

El elemento estrella es su enorme loop vertical, una estructura circular donde el tren completa una vuelta completa a gran altura. Según el parque, se trata del loop más alto del mundo en una montaña rusa abierta al público.

Seis récords mundiales

Además de la caída vertical de 95 grados de Tormenta Rampaging Run, la nueva montaña rusa gigante cuenta con seis récords mundiales:

La montaña rusa de buceo más alta: 309 pies

Caída vertical más alta de 95 grados: 285 pies

Montaña rusa de caída más rápida: 87 mph

Inversión Immelmann más alta: 218 pies

El circuito de montaña rusa vertical más alto: 179 pies

La montaña rusa de buceo más larga: 4.199 pies

Como verás, esta montaña rusa no es apta para cardíacos y miedosos. La experiencia además incluye velocidades que superan los 90 km/h y varias inversiones y giros intensos.

Impacto turístico en Texas

La nueva atracción busca posicionar a Texas como un destino clave para los amantes de las montañas rusas récord.

“Al celebrar 65 años de emocionante diversión en Six Flags Over Texas, nos sentimos honrados de compartir una temporada que refleja tanto nuestra historia como nuestro futuro”, declaró Boyer en un comunicado de prensa. “Este año representa una importante inversión en la experiencia de los visitantes, con mejoras y entretenimiento que presentarán el parque de nuevas maneras para nuestros vecinos y visitantes de todo el mundo”.

San Antonio ya es uno de los destinos familiares más visitados del estado, y la apuesta por atracciones de récord refuerza su perfil turístico.

Parques como Six Flags compiten cada año por ofrecer “la más alta”, “la más rápida” o “la más extrema”. Este tipo de lanzamientos no solo atrae fanáticos del entretenimiento, sino que también impulsan hoteles, restaurantes y vuelos regionales.

La temporada de verano suele ser clave para este tipo de inauguraciones, cuando miles de visitantes planifican viajes familiares.

¿Es apta para todos?

Como toda montaña rusa de alta intensidad, la nueva atracción tiene restricciones de altura y salud. No está recomendada para personas con problemas cardíacos, de espalda o presión arterial.

El parque aconseja revisar las condiciones antes de hacer fila, ya que el recorrido está diseñado para generar fuerzas G significativas y momentos de inversión total.

Cuánto cuesta la entrada a Six Flags Fiesta Texas

Los precios varían según la temporada y promociones, pero de manera general:

Entrada diaria desde aproximadamente $40 a $70 dólares (según anticipación y demanda)

Pase anual con beneficios desde alrededor de $80 a $120 dólares

Fast Pass para evitar filas tiene costo adicional

Comprar con anticipación online suele ser más barato que en taquilla.

En verano y fines de semana largos, los precios tienden a subir.

Cómo llegar al parque

Six Flags Fiesta Texas está ubicado en el noroeste de San Antonio, a unos 20 minutos del centro de la ciudad.

Desde otras ciudades importantes:

Desde Houston: 3 horas en auto

Desde Dallas: 4 horas

Desde Austin: 1 hora y 20 minutos

Desde Miami o Nueva York: vuelos directos al Aeropuerto Internacional de San Antonio

El parque cuenta con estacionamiento pago.

Texas se consolida como destino de adrenalina

En los últimos años, Texas ha invertido fuerte en entretenimiento temático. Con esta inauguración, Six Flags Fiesta Texas no solo suma una atracción impactante, sino que entra en la conversación global de los récords en ingeniería de parques.

Para los fanáticos de la adrenalina, el mensaje es claro: si buscas la montaña rusa con el loop vertical más alto del mundo, ahora está en Estados Unidos.

