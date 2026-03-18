4 errores en tu declaración de impuestos que retrasan tu reembolso del IRS en Texas

Cada temporada fiscal en Estados Unidos viene acompañada de una expectativa clara: recibir el reembolso lo antes posible. Sin embargo, miles de contribuyentes, incluyendo en estados como Texas, experimentan retrasos que generan incertidumbre después de presentar la declaración de impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que la mayoría de los reembolsos se procesan en un plazo de hasta 21 días cuando la declaración se presenta electrónicamente y sin errores. Aun así, hay factores que pueden extender este tiempo, principalmente relacionados con inconsistencias en la información o revisiones adicionales.

Te compartimos una guía para hacer tu declaración de impuestos correspondiente al 2025, la cual tiene fecha límite hasta el próximo 15 de abril.

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5 fallas en tu declaración de impuestos que pueden retrasar tu reembolso del IRS

1. Errores en datos personales o números de identificación

Uno de los fallos más comunes tiene que ver con información básica mal ingresada. Nombres incompletos, números de Seguro Social incorrectos o datos que no coinciden con los registros oficiales pueden activar alertas en el sistema.

Cuando esto ocurre, el IRS detiene el proceso automático y pasa la declaración a una revisión manual. Este paso adicional puede añadir días o incluso semanas al tiempo de espera del reembolso.

2. Ingresos mal reportados o cálculos incorrectos

Otro error frecuente está relacionado con cifras incorrectas en los ingresos o en los cálculos finales. Esto puede suceder cuando no se incluyen todos los formularios, como los W-2 o 1099, o cuando hay errores matemáticos.

Aunque los sistemas electrónicos suelen detectar estos fallos, el IRS necesita verificar la información antes de autorizar el pago. Según la propia agencia, incluso errores menores pueden provocar retrasos porque requieren validación adicional.

3. Reclamar créditos fiscales que requieren verificación

Algunos créditos fiscales son más propensos a generar demoras debido a controles antifraude. Entre los más comunes están el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC).

Por ley, el IRS debe retener los reembolsos asociados a estos beneficios hasta mediados de febrero. Esto significa que, aunque hayas presentado tu declaración temprano, el dinero puede tardar más en llegar.

Además, estos créditos suelen ser revisados con mayor detalle para evitar reclamaciones indebidas, lo que también puede extender el proceso.

4. Problemas con la cuenta bancaria o el depósito directo

El método de pago también influye en la rapidez del reembolso. El depósito directo es la opción más rápida, pero cualquier error en los datos bancarios puede frenar la transacción.

Números de cuenta incorrectos, cuentas cerradas o información incompleta son causas frecuentes de retraso. La Consumer Financial Protection Bureau recomienda verificar cuidadosamente estos datos antes de enviar la declaración.

Otros factores que pueden influir en el retraso

En algunos casos, el IRS puede solicitar una verificación de identidad si detecta actividad sospechosa o inconsistencias. Esto implica que el contribuyente deberá confirmar su información antes de que el reembolso sea aprobado.

Para hacer seguimiento, la agencia ofrece la herramienta “Where’s My Refund?”, que permite conocer si la declaración fue recibida, aprobada o cuándo se enviará el pago.

Presentar la declaración de forma electrónica, revisar cada dato y optar por el depósito directo son medidas que pueden reducir significativamente los tiempos de espera.

Aunque el proceso suele ser rápido para la mayoría, un pequeño error puede marcar la diferencia entre recibir el dinero en semanas o tener que esperar mucho más tiempo.

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