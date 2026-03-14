¿Esperas un reembolso de impuestos? El IRS amplía ayuda más allá del 15 de abril

La temporada de impuestos en Estados Unidos está en pleno apogeo y nos acercamos cada vez más a la fecha límite del 15 de abril. A pesar de que el número de contribuyentes que ya presentaron su declaración es alto, aún quedan millones por hacerla, y muchos de ellos buscan asistencia para presentarla y maximizar sus reembolsos. Para atender esta demanda, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció cambios importantes en sus servicios presenciales.

Desde el pasado 6 de marzo, más de 200 Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC) ampliaron sus horarios semanales. No solo eso, el servicio de ayuda en persona estará disponible hasta el 30 de abril, aunque la fecha límite para presentar las declaraciones del año calendario sigue siendo el 15 de abril.

Los interesados pueden verificar los horarios y disponibilidad de cada centro mediante la herramienta de localización de TAC del IRS.

Además, varios TAC abren en sábados seleccionados, ofreciendo asistencia presencial para la mayoría de los servicios, salvo pagos en efectivo. Esto facilita el acceso a quienes no pueden acudir entre semana.

Aunque muchas personas presentan sus impuestos en línea, los TAC siguen cumpliendo un papel importante. Según el Libro de Datos del IRS, los centros registraron más de 2 millones de contactos en el año fiscal 2024, lo que representa un incremento de casi 26% respecto al año anterior.

Este año, los contribuyentes también pueden beneficiarse de las deducciones introducidas por la llamada “One Big Beautiful Bill”, que incluye desgravaciones por propinas, horas extra, intereses de préstamos de automóvil y mayores deducciones para personas mayores. El IRS ha publicado el nuevo Schedule 1-A (Anexo 1-A) y sus instrucciones, que permiten a los contribuyentes reclamar estas deducciones adicionales. Esta herramienta es clave para quienes buscan maximizar sus reembolsos.

Según Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS, más del 40% de las aproximadamente 55 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta presentadas hasta ahora en esta temporada han reclamado al menos una de esas nuevas exenciones fiscales. Esto ha generado reembolsos promedio de $775 dólares más altos para los hogares que aprovechan estas medidas.

Declarar impuestos puede ser complejo y más cuando se agregan nuevos formularios que buscan ayudar al reclamo de reembolsos más grandes. De ahí la importancia de los TAC del IRS, ya que profesionales de la agencia te guiarán a aprovechar estos formularios para calificar al mayor número de exenciones y así maximizar tu reembolso.

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