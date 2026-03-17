Las rentas bajan en EE.UU.: ciudades donde cayeron más los precios

El mercado de alquiler en Estados Unidos está dando un giro que pocos esperaban hace apenas un par de años. Las rentas comienzan a ceder en distintas ciudades, impulsadas por una mayor oferta de viviendas, lo que abre una ventana de oportunidad para millones de inquilinos. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que parece a simple vista. Es una buena noticia a medias y te lo explicaremos.

Durante febrero de 2026, el alquiler medio nacional se ubicó en $1,357 dólares, lo que representa una caída anual de 1.5%, según cifras publicadas por Apartment List. Este ajuste refleja una tendencia que ya suma varios meses, de acuerdo con otros portales especializados.

“Las rentas medianas nacionales han alcanzado una racha de 30 meses de descensos, cayendo a su nivel más bajo desde marzo de 2022″, señaló Realtor.com en un reporte independiente sobre el mercado de alquiler de febrero 2026.

De acuerdo Apartment List, el 57% de las 216 áreas metropolitanas analizadas registraron rentas más bajas en comparación con el año pasado. Esto significa que más de la mitad del mercado está experimentando alivios, aunque no todos los inquilinos se benefician por igual.

Las ciudades donde más han bajado las rentas

Como pasa en muchos aspectos económicos dentro de los Estados Unidos, algunas regiones destacan con caídas más pronunciadas que otras. En particular, zonas del llamado “Sun Belt” (cinturón del sol), que comprende a estados como Texas, Florida, Arizona y Nevada, han visto reducciones importantes debido a un auge en la construcción. Ciudades en Florida encabezan la lista, seguidas por Austin, que se ha convertido en uno de los casos más representativos.

Por ejemplo, Austin ha experimentado un crecimiento acelerado en su inventario de viviendas. Este fenómeno está directamente relacionado con el aumento en la construcción multifamiliar. Según el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard, en 2024 se construyeron 608,000 unidades multifamiliares, el nivel más alto desde 1986.

Este incremento en la oferta ha generado presión a la baja en los precios. En términos simples, hay más opciones disponibles para los inquilinos, lo que obliga a los propietarios a ajustar sus tarifas para mantenerse competitivos.

Las rentas bajan, pero es un alivio relativo para los inquilinos

Aunque los datos muestran una tendencia a la baja, el costo de la vivienda sigue siendo elevado en términos históricos. En comparación con febrero de 2019, antes de la pandemia, las rentas en Estados Unidos son más de un 20% más altas.

En conclusión: la reducción de precios no elimina el problema de fondo: la asequibilidad. El mismo informe de la Universidad de Harvard señala que la mitad de todos los inquilinos, 22.7 millones de hogares, están con una “sobrecarga de costos”, lo que significa que gastan más del 30% de sus ingresos en renta y servicios.

Por si eso no fuera suficiente, el reporte añade que 12.1 millones de estadounidenses destinan más de la mitad de sus ingresos a vivienda, una condición conocida como “sobrecarga severa”.

Hay ciudades donde siguen subiendo los alquileres

Mientras que 153 millones de personas viven en áreas donde las rentas bajaron, alrededor de 100 millones aún enfrentan incrementos. Esto refleja un mercado fragmentado, donde las condiciones varían significativamente según la ciudad.

Factores como el crecimiento poblacional, la disponibilidad de vivienda y la actividad económica local siguen determinando los precios. Por ello, aunque los titulares hablan de caídas, no todos los inquilinos perciben el mismo beneficio.

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