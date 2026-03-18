Precio del dólar en México hoy, 18 de marzo 2026: el peso se fortalece

Mantenerse al tanto del precio del dólar en México es clave para millones de personas que viven en los Estados Unidos, luego de que muchos compatriotas latinos envían dinero o realizan transacciones constantes entre ambos países. Este miércoles 18 de marzo de 2026, el peso mexicano muestra una recuperación en su capitalización, en comparación con el día anterior.

Al inicio de la jornada de hoy, el peso mexicano registró una ligera depreciación frente al dólar. La moneda vecina inició la jornada en aproximadamente $17.75 pesos por dólar, lo que representó un retroceso de 0.55% en las primeras horas del día. Este movimiento suele ser común al arranque de las sesiones, cuando los mercados reaccionan a noticias económicas recientes y expectativas internacionales.

Este comportamiento inicial contrasta con el cierre reportado el martes por el Banco de México (Banxico), donde el tipo de cambio se ubicó en $17.69 pesos mexicanos por dólar. Los factores geopolíticos de EE.UU. en contra de Irán siguen afectando al dólar frente a otras divisas, lo que se refleja en este mercado cambiario.

Al momento de redactar este artículo, el precio del dólar en México se sitúa alrededor de $17.68 pesos mexicanos por unidad, con una tasa precisa cercana a 1 USD = 17.6830 MXN. Este dato en tiempo real muestra una ligera apreciación del peso respecto al inicio de la jornada, lo que sugiere que el mercado ha ido ajustando su percepción a lo largo del día.

La variación en el tipo de cambio no es un dato menor. Para quienes envían remesas, una moneda mexicana más fuerte puede significar recibir menos pesos por cada dólar.

Por otro lado, para importadores o quienes pagan servicios en dólares, un peso fortalecido puede representar un ahorro. Este equilibrio convierte al tipo de cambio en un indicador clave para decisiones financieras cotidianas.

Cabe mencionar que el comportamiento del dólar está estrechamente vinculado a anuncios económicos, tanto en México como en Estados Unidos. Este miércoles, la Reserva Federal (Fed) dará a conocer su decisión sobre las tasas de interés, lo que puede cambiar drásticamente la cotización al final del día. Se espera que los funcionarios del banco central estadounidense dejen sin cambios los tipos de referencia, en un rango entre 3.5% y 3.75%.

También te puede interesar: