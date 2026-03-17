¿Cuánto subió la gasolina en tu estado desde que comenzó la guerra en Irán?

El precio de la gasolina continúa al alza a medida que se intensifican las tensiones en Oriente Medio con el desarrollo de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a que el precio del petróleo se mantenga por encima de los $100 por barril.

Para este martes 17 de marzo, el precio promedio nacional de la gasolina se ubicó en los $3.79 por galón, según informes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), mientras que la gasolina de grado medio aumentó a $4.29, la de primera calidad en $4.66, el diésel en $5.04 y el E85 se mantiene en $2.90.

La prolongada intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán ya se resiente en los bolsillos de los estadounidenses. Desde el pasado 28 de febrero, cuando se ejecutó el primer ataque, los costos de la gasolina han tenido un incremento de más del 17% hasta la fecha.

Sin embargo, los precios del combustible varían de un estado a otro en el país; hay algunas entidades donde el costo de la gasolina superó el promedio nacional, en algunas se mantienen y en otras está por debajo de la media.

Los estados con la gasolina más cara

Entre la lista de los estados con el precio de la gasolina más alto se encuentra California, con un costo promedio de $5.54 por galón, en comparación con los $4.58 de hace un mes; en Washington, actualmente el precio se ubica en los $5, a diferencia de los $4.15 de hace un mes.

Mientras que en Hawái, Alaska, Arizona, Colorado, Nevada, Oregón, Florida, Nuevo México, Utah, Idaho, Michigan, Illinois, Pensilvania, Maryland, Connecticut, Nueva Jersey y Delaware los precios rondan entre los $3.60 y $4.40 por galón, por encima del promedio nacional.

Los estados con la gasolina más barata

Por su parte, los estados con los precios de la gasolina por debajo del promedio nacional son Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Ohio, Indiana, Nueva York, Vermont, Massachusetts y Maine; los precios rondan los $3.67 a $3.55 por galón.

En Texas, Wyoming, Montana, Luisiana, Alabama, Tennessee, Kentucky, Carolina del Sur, Virginia del Sur y Vermont, se mantiene entre $3.55 y $3.44 por galón. En cuanto a Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Minnesota y Wisconsin, el precio de la gasolina se ubica entre los $3.44 y $3.20 por galón.

Antes de iniciada la guerra en Irán, el precio promedio se ubicaba en los $2.91 por galón; el de grado medio estaba en los $3.41, el de primera calidad en $3.78, el diésel en $3.65 y el E85 se mantenía en los $2.27.

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