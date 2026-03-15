Guerra en Irán dispara precios de gasolina en L.A.

Desde que los precios de la gasolina empezaron a subir como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Lilia Medina dice que está tratando de usar su vehículo lo menos posible.

“Tengo la suerte de trabajar como consultora independiente, y estoy manejando al centro de Los Ángeles, solo para lo estrictamente necesario”, dice Lilia, quien vive en la ciudad de San Fernando.

“Si antes iba cuatro veces a la semana al centro, estoy tratando de ir dos veces, trabajando lo más posible por teléfono; así que estoy administrando mis viajes para ahorrar gasolina”.

Lilia maneja una camioneta SUV de seis cilindros que consume bastante carburante.

“Antes solo le ponía gasolina premium a mi carro; hoy lo estoy llenando con la intermedia”.

Pero además – dice – que a fin de ahorrar, ha cortado sus salidas a los restaurantes porque hasta los de comida rápida se han encarecido.

“Algo que antes costaba $7, hoy te sale entre $18 y $20; parecen restaurantes de lujo”, exclama.

Agrega que en cuanto le baja un poco el tanque de gas en su auto, lo vuelve a llenar ante el temor de que los precios se disparen más.

Irán es el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP y controla una parte vital del estrecho de Ormuz, por lo que los expertos consideran que los ataques por parte de Estados Unidos e Israel podrían llevarlo a restringir el acceso y, tras una serie de ataques contra al menos cinco instalaciones energéticas en los alrededores de Teherán, el país ha amenazado con destruir instalaciones petroleras en Estados vecinos.

De acuerdo a la American Automobile Association (AAA), el promedio nacional del precio de la gasolina era hasta el 13 de marzo de $3,630 por galón mientras que en California, de $5,416 por la calidad regular, y $5,820 por la premium.

En el área de Los Ángeles-Long Beach, el promedio es de $5,459 para la gasolina más económica y $5,829 para la más cara; hace un año, el galón por la más barata estaba a $4,665 y la más costosa a $5,041.

El activista proinmigrante Juan José Gutiérrez dice que él conduce todos los días desde la ciudad de Walnut en el condado de Los Ángeles hasta el centro de Los Ángeles, donde tiene sus oficinas.

“Recorro 30 millas de ida, y otras 30 de regreso. En 12 días desde que Estados Unidos e Israel decidieron ir a la Guerra contra Irak, los precios se han elevado como la espuma del mar”, comenta.

Calcula que entre el 28 de febrero y el 13 de marzo, el precio del galón se ha incrementado en $1,50, un promedio de 10 centavos por día.

“Ahorita el barril de crudo está arriba de los $100, pero puede alcanzar los $200; y si se siguen dañando más infraestructura y buques cargados con crudo, esto se va a poner peor y será una catástrofe. Al principio, pensé que sería una guerra de 10 días, pero ya estoy muy preocupado”, señala.

Expone que el aumento de los precios del combustible dispara los del diesel, y como consecuencia se vendrá un incremento en el costo de los alimentos.

“Los precios de los fertilizantes que se producen con crudo han aumentado 60% , y estos químicos se ocupan para la producción de vegetales en el campo”.

Una nueva encuesta realizada el miércoles por Morning Consult reveló que el 48% de los estadounidenses culpan a Trump y a su administración del alza en los precios del petróleo y la gasolina.

El sondeo encontró también que el 16% culpaba de los aumentos a las compañías petroleras y de gas, el 13% a las fuerzas del mercado global, y 11% al expresidente Biden.

De acuerdo a la AAA, el repunte de los precios de la gasolina, se verá agravado por la temporada de las vacaciones de primavera, cuando la demanda aumenta en esta época del año a medida que mejora el clima y más conductores salen a la carretera

“Los precios del petróleo crudo desempeñan un papel fundamental en lo que los conductores pagan en el surtidor, y dichos precios han superado la barrera de los $100 por barril en múltiples ocasiones durante los últimos días”, dijeron en un comunicado.

Señalaron que para ayudar a mitigar el alza de los precios, Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas a lo largo de cuatro meses.

Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Agencia Internacional de la Energía para liberar un total de 400 millones de barriles de petróleo, lo que constituye la mayor liberación de emergencia en su historia.

Recomendaciones de la AAA para ahorrar gasolina: