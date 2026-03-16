Gasolina en EE.UU. sube a máximo desde octubre 2023 por guerra Irán

Ante los ataques a instalaciones petroleras en Oriente Medio durante el fin de semana en el contexto de la guerra con Irán. Este lunes, el precio del petróleo continúa por encima de los $100 por barril, mientras que el precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los $3.72, según AAA, el costo más alto desde el 2023.

Para inicios de esta semana, el crudo Brent se ubica en $103.65 y WTI ronda los $98 a $100, impulsados por la guerra con Irán y tensiones en Medio Oriente, pese a las declaraciones recientes por parte del Ejecutivo de que el conflicto “prácticamente está concluido”.

Esta semana, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) también informó un aumento en la gasolina de grado medio, la cual se ubica en los $4.21, el de primera calidad en $4.58, el diésel en $4.98 y el E85 sube a $2.92, por lo que desde el primer ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el precio de la gasolina ha subido casi un 17%.

Y economistas como Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, anticipan que el precio promedio de la gasolina aumentará en las próximas semanas hasta los $4, continúe o no el conflicto en Oriente Medio.

Por otra parte, entre los estados con la gasolina más cara del país se encuentran California ($5.52), Hawái ($4.95), Washington ($4.92), Nevada ($4.59), Oregón ($4.48), Arizona ($4.33), Alaska ($4.16), Nuevo México ($3.78) y Colorado ($3.81), según el informe de AAA.

El aumento del precio de la gasolina afecta a varios sectores de la economía; por ejemplo, los transportistas suben los costos de los fletes para sus entregas a supermercados y tiendas minoristas; estos últimos trasladan estos costos adicionales a las facturas de los consumidores, lo mismo para los boletos aéreos; las aerolíneas también deciden recortar rutas ante los altos precios del combustible.

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