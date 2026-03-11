Irán advierte que el mundo debe prepararse para pagar hasta $200 dólares por un barril de petróleo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) amenazó al mundo con hacer todo lo necesario para elevar el precio de un barril de petróleo hasta $200 dólares, esto en respuesta a la ofensiva militar estadounidense lanzada en su contra desde hace 11 días.

La posición asumida por Irán se basa en que, mientras el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado, el flujo de embarcaciones transitando sobre sus aguas con el objetivo de exportar petróleo disminuirá y entonces la mayor parte de los países carecerá de combustible, lo cual muy probablemente desestabilizaría la economía a nivel global.

“Prepárense para que el petróleo alcance los $200 dólares por barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, indicó Ebrahim Zolfaqari, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya del CGRI, durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters.

Adicional a ello, la cadena de noticias Al Jazeera menciona que el CGRI amenazó con atacar a los buques vinculados con Estados Unidos e Israel, pues bajo su óptica “serán considerados un objetivo legítimo” para tratar de hundirlos.

El tránsito de buques petroleros ha comenzado a disminuir en el Medio Oriente. (Crédito: Philippe Magoni / AP)

Anticipando el grave problema que generaría un desbasto de petróleo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) contempla que sus 32 países miembros liberarán 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas para satisfacer la demanda de crudo y con ello se evitarán los incrementos de precios.

“Esta es una medida importante que busca mitigar los impactos inmediatos de la disrupción en los mercados. Sin embargo, para ser claros, lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el Estrecho de Ormuz”, señaló Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, en un discurso emitido en París.

Cabe señalar que, al estar detenido el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, los consumidores estadounidenses se enfrentan a precios más altos en las gasolineras, pues el costo de un barril de petróleo ahora es más elevado con relación a varios meses atrás al situarse en $88 dólares en promedio.

A esto debe sumarse que, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), este martes el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular superó los $3.5 dólares. Es decir, el costo es ¢40 centavos más alto que hace una semana y ¢60 centavos más que hace un mes.

