Trump afirma que la guerra con Irán terminará pronto al no quedar prácticamente nada por bombardear

El presidente Donald Trump está convencido que la guerra con Irán terminará pronto, pues bajo su óptica no queda prácticamente nada por bombardear en dicha nación.

Durante una entrevista telefónica concedida al sitio Axios, el republicano de 79 años expresó que la estrategia implementada por la armada estadounidense para poner fin al programa nuclear iraní saliendo de acuerdo con lo planeado anticipadamente.

“Vamos muy adelantados en el cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el plazo original de seis semanas”, indicó.

Aunque originalmente Trump anticipó que la operación para derrocar a los líderes al frente de Irán duraría entre cuatro y cinco semanas, el lunes prácticamente anticipó que el éxito de su ofensiva está entrando en la recta final.

Sin embargo, un aire de desconcierto ronda en el ambiente ante las amenazas emitidas por el magnate neoyorquino de intensificar los ataques estadounidenses esta vez para hacer estallar decenas de minas iraníes detectadas en el Estrecho de Ormuz, lo cual pareciera ser una hipotética señal apuntando hacia la prolongación de la guerra en Medio Oriente.

Donald Trump cuenta con el respaldo de la milicia estadounidense para entrar en acción en Medio Oriente si fuera ese el caso. (Crédito: Luis M. Álvarez / AP)

Así que, para hacerle frente a dicho problema, el siguiente objetivo de las tropas estadounidenses estacionadas en alta mar consiste en eliminar la amenaza naval y de misiles de Irán destruyendo su capacidad de fabricación de armamento, municiones y aviones no tripulados.

A pesar de ello, Trump confía en salir airoso de la misión cuyo costo financiero representa miles de millones de dólares en inversión.

“Prácticamente no queda nada a lo que apuntar, solo un poco de esto y aquello… Cuando quiera que termine, terminará”, mencionó sin titubear.

Al respecto, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, respaldó el comentario de Donald Trump a través de un mensaje donde enlista los objetivos alcanzados a 11 días de haber comenzado a bombardear varias zonas iraníes.

“Se han atacado más de 5,500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos. Las fuerzas estadounidenses continúan ejerciendo una fuerza de combate devastadora contra el régimen iraní. El poder de combate estadounidense está creciendo, mientras que el iraní está decayendo”, enfatizó el militar de alto rango.

Sigue leyendo:

• Donald Trump exhibe a J.D. Vance por no estar convencido de iniciar una guerra en contra de Irán

• Demócratas acusan a Trump de “contradicciones” sobre guerra con Irán tras ataques anunciados por el Pentágono

• Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por estrecho de Ormuz para EE.UU. o Israel