¿Por qué la gasolina cuesta tanto si el petróleo es solo la mitad de su precio?

Llenar el tanque de gasolina se está convirtiendo en un dolor de cabeza para muchos conductores en los últimos días desde la guerra con Irán. Revisar la fluctuación en sus precios a diario ya es parte de la rutina de los consumidores. Es cierto que la subida en los precios del petróleo influye, pero no es el único factor que determina el costo final en las estaciones de servicio y aquí te lo explicamos a detalle.

Desde que comenzaron las hostilidades en Irán el 28 de febrero, los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido aproximadamente 60 centavos por galón, según GasBuddy. Este aumento refleja cómo los conflictos internacionales afectan directamente los mercados de energía.

“El precio del petróleo, que es determinado por el mercado, es el mayor factor que puede moverse y determinar el precio de la gasolina”, explicó Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, a CBS News.

El petróleo no lo es todo en el costo de la gasolina

Datos de la Administración de Información Energética (EIA) indican que el crudo representa alrededor del 51% del precio final de la gasolina. Sin embargo, el otro 49% incluye refinación, distribución, impuestos y márgenes de las estaciones de servicio.

Aunque Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo según la EIA, los precios de la gasolina al por menor suelen seguir el comportamiento del crudo Brent, referencia internacional, más que el West Texas Intermediate (WTI), que es el indicador doméstico.

“Los precios de la gasolina al por menor reflejan, en última instancia, los costos del crudo que pagan las refinerías, y las refinerías de la costa del Golfo pagan precios vinculados al Brent”, explicó Ehud Ronn, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Texas en Austin, en un correo electrónico. “Como resultado, el precio de la gasolina al por menor tiende a seguir la evolución del Brent en lugar de la del WTI”.

Recientemente, el barril de Brent rondó los $100 dólares, un aumento de casi 38% desde los $73 dólares previos al conflicto.

Aparte del petróleo, ¿qué más hay detrás de los precios de la gasolina?

Como se dijo, el 49% de lo que equivale al precio final de la gasolina incluye la refinación, distribución, impuestos y márgenes de las estaciones de servicio.

El crudo debe pasar por un proceso de refinación que lo convierte en gasolina, diésel y otros productos. Este paso representa aproximadamente el 20% del precio final.

Luego, la gasolina se transporta desde las refinerías a terminales y finalmente a las estaciones en camiones cisterna, lo que suma alrededor del 11% del costo.

Según De Haan, las estaciones ganan un promedio de 30 a 35 centavos por galón.

“Cuando los precios del petróleo suben rápidamente, las estaciones generalmente tienen un margen menor“, aseguró el experto de GasBuddy. “Cuando la situación se estabiliza y los precios del petróleo se desploman, es entonces cuando las gasolineras ven un margen de beneficio mayor”.

Impuestos, variaciones estatales y factores estacionales

Los impuestos federales suman 18.4 centavos por galón, destinados al mantenimiento de carreteras.

Además, cada estado aplica su propio impuesto. El promedio nacional es de 34 centavos por galón, pero puede llegar hasta 70.9 centavos en California y bajar a 9 centavos en Alaska. Estas diferencias explican por qué cruzar fronteras estatales a menudo cambia el precio de la gasolina.

Aunque parezca extraordinario para muchos, la época del año también influye. Entre febrero y marzo, las refinerías comienzan a producir la gasolina de verano, diseñada para resistir el calor. Esta mezcla es más cara, y los consumidores pagan cerca de 15 centavos adicionales por galón. Al mismo tiempo, la demanda aumenta en primavera y verano, presionando los precios al alza.

Y así es como la gasolina varía en precio dependiendo de la época del año y los eventos geopolíticos e internos extraordinarios.

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