IRS retrasa reembolsos por un error común: ¿estás en esta lista negra?

Con tantas noticias acerca de que este año se están entregando reembolsos de impuestos más grandes, miles de contribuyentes en Estados Unidos están descubriendo una realidad incómoda: en lugar de dinero, recibieron una carta. Hay un error muy común al momento de presentar tu declaración de impuestos, que retrasaría el tiempo de tu reembolso. Te explicamos cómo evitar caer en esta “lista negra” silenciosa.

Si este año presentaste tu declaración sin incluir tu cuenta bancaria, podrías estar en el grupo que enfrenta retrasos de semanas o incluso meses. El IRS tenía previsto enviar más de 830,000 avisos CP53E a mediados de marzo.

Estas notificaciones están dirigidas a personas que no proporcionaron información bancaria al presentar su declaración. En lugar de recibir su dinero, reciben un aviso que complica el proceso. Lamentablemente, para aquellos contribuyentes que esperaban recibir su dinero pronto, ahora deben esperar más tiempo del que creían.

“No hay un proceso simple para que estos contribuyentes soliciten la liberación inmediata de su reembolso mediante cheque en papel sin esperar al menos 10 semanas”, comentaron legisladores en una carta enviada al comisionado interino del IRS.

El error que te puede costar tu reembolso

No incluir los datos bancarios al presentar tu Formulario 1040 puede parecer un detalle menor; sin embargo, está siendo uno de los errores más costosos. El IRS está eliminando gradualmente los cheques en papel, lo que cambia por completo la forma en que se entregan los reembolsos. No obstante, la agencia tributaria realiza estos reembolsos en cheques físicos solo en excepciones, lo que retrasa aún más la entrega del dinero.

“Si no respondes al aviso, emitiremos un cheque en papel después de seis semanas“, señala el IRS. Pero ese plazo no incluye el tiempo previo de procesamiento ni posibles retrasos adicionales.

Por si esto no fuera suficiente, el IRS ya no permite actualizar la información bancaria por teléfono. Ahora, el único camino es acceder a tu cuenta en línea y hacer el cambio dentro de un plazo de 30 días tras recibir el aviso CP53E.

Qué hacer si recibes el aviso CP53E

Si ya estás en esta situación, el tiempo corre en tu contra. El IRS señala que cuando recibes el aviso CP53E, tienes 30 días para actualizar o agregar una nueva cuenta bancaria.

Para hacerlo, debes ingresar o crear una cuenta en línea en el portal del IRS. Una vez dentro, podrás agregar o corregir tus datos. El sistema te confirmará si el cambio fue exitoso o si existe algún error que debas corregir.

Después de completar el proceso, el IRS recomienda esperar entre dos y cinco días para que la información se actualice. Posteriormente, puedes consultar el estado de tu reembolso con la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?”.

La transición digital le pesa a millones de hogares

Aunque la mayoría de los contribuyentes ya usa depósito directo, no todos tienen esa opción. Según la Defensoría Nacional del Contribuyente, millones de personas siguen dependiendo de los cheques en papel.

“Según el informe de 2023 de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), el 4.2% de los hogares en EE.UU., aproximadamente 5.6 millones de personas, no tienen una cuenta bancaria“, señala el organismo. “Sin una cuenta bancaria u otras adaptaciones, recibir un depósito directo simplemente no es posible. Para estas personas, los cheques en papel no son una preferencia; son un salvavidas”.

También existen casos más delicados. Víctimas de violencia doméstica, comunidades religiosas o personas sin acceso digital pueden tener dificultades reales para cumplir con estos nuevos requisitos.

Estos datos solo muestran que no poner una cuenta bancaria puede ir más allá de un error a la hora de presentar una declaración de impuestos; puede ser un tema social más complejo. Sin embargo, sea por las razones que sea, quienes no tienen cuenta bancaria tienen una certeza: su reembolso tardará en llegar.

También te puede interesar: