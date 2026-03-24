Precio del dólar en México hoy, 24 de marzo 2026: precio, bancos y contexto económico

El tipo de cambio inició la jornada con una relativa calma en medio de un entorno internacional convulso. Este martes 24 de marzo de 2026, el precio del dólar en México muestra pocos movimientos, pese a la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente y la incertidumbre económica en Estados Unidos.

De acuerdo con datos oficiales, el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico) se ubica en $17.7780 pesos por dólar. En operaciones promedio, la divisa estadounidense ronda los $17.82 pesos, manteniéndose cerca de los niveles observados al cierre del lunes.

La estabilidad del peso contrasta con la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente, la cual entra en su cuarta semana, con enfrentamientos constantes y foco en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Los ataques a infraestructura energética y las amenazas entre las partes han elevado la tensión en los mercados.

En este escenario, el presidente Donald Trump aseguró que había avances diplomáticos entre ambas naciones. “Conversaciones muy buenas”, aseguró, al explicar su decisión de aplazar durante cinco días posibles ataques contra instalaciones energéticas en Irán. Sin embargo, el gobierno iraní rechazó estas afirmaciones y acusó a Washington de intentar influir en los mercados.

El impacto de estas declaraciones ha sido inmediato en los precios del petróleo. Tras una caída superior al 10% el lunes, el crudo Brent volvió a superar los $100 dólares por barril. Este comportamiento refleja la incertidumbre sobre el suministro global, especialmente ante el riesgo de interrupciones prolongadas en rutas estratégicas.

Con la volatilidad energética, los consumidores en Estados Unidos ya enfrentan un aumento en los costos. El precio promedio de la gasolina se sitúa en $3.977 dólares por galón, casi un dólar más que hace un mes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Este incremento reduce el poder adquisitivo y presiona el gasto de los hogares.

A esto se suma un deterioro en la percepción del mercado laboral. Solo el 28% de los trabajadores considera que es un buen momento para encontrar empleo, según datos de Gallup. Este dato refleja una desaceleración en la contratación y un entorno económico más incierto.

En los mercados financieros, las reacciones han sido mixtas, dependiendo del momento del día y las declaraciones políticas. En pocas palabras, actualmente hay una alta volatilidad en la bolsa. Wall Street registró ganancias superiores al 1% el lunes tras las declaraciones de Trump, pero esos avances mostraron fragilidad este martes. Los inversionistas siguen reaccionando a cada señal que surge desde el ámbito político y militar.

Para México, este entorno ha tenido un efecto contenido en el tipo de cambio. El peso mexicano incluso mostró una apreciación cercana al 0.69% durante la jornada previa, impulsado por el optimismo inicial sobre una posible negociación. El cierre del lunes se ubicó alrededor de $17.78 pesos por dólar, según Banxico.

En cuanto a las operaciones bancarias, el precio del dólar presenta variaciones dependiendo de la institución. En ventanilla, los valores de compra y venta oscilan aproximadamente entre $16.60 y $18.50 pesos por unidad, dependiendo del banco. Estas diferencias responden a la dinámica propia del mercado minorista.

Cabe recordar que el tipo de cambio se actualiza constantemente durante el día. Factores como el precio del petróleo, las decisiones políticas y la evolución del conflicto en Medio Oriente pueden generar movimientos abruptos en cuestión de horas.

Por ahora, el peso mexicano se mantiene relativamente estable frente al dólar. No obstante, el panorama sigue sujeto a cambios rápidos.

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