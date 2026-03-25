Casi la mitad de la población estadounidense tiene deudas en tarjetas de crédito: un nuevo récord

El uso de tarjetas de crédito en Estados Unidos está alcanzando un punto crítico. Cuando parece que ya se llegó a un límite máximo, cada año supera al anterior. Hoy, cada vez más personas dependen de este tipo de financiamiento para cubrir gastos básicos y el resultado es preocupante: una proporción histórica de la población ya no puede liquidar sus saldos mensuales. Este fenómeno marca un nuevo récord y refleja la creciente presión económica que enfrentan millones de hogares.

De acuerdo con un informe conjunto de la Fundación Century y la organización Protect Borrowers, alrededor de 111 millones de personas mantienen deudas en tarjetas de crédito. Lo más impactante de esta estadística es el hecho de que equivale al 50% de quienes tienen tarjeta y al 40% de la población adulta del país.

La cifra representa un aumento significativo frente a hace cinco años, cuando aproximadamente 95 millones de estadounidenses estaban en la misma situación. Es decir, el número de personas endeudadas creció un 17%, lo que evidencia un deterioro sostenido en la capacidad financiera de los consumidores.

Aunque los aumentos en los precios de los combustibles han incrementado la preocupación sobre los presupuestos hogareños, los expertos señalan que muchas familias ya tenían dificultades para pagar sus cuentas antes del actual panorama. El conflicto reciente con Irán ha aumentado los precios del petróleo y ha encarecido la gasolina, que se acerca a los $4 dólares por galón.

“Ya nos encontrábamos en una situación financiera imposible para la mayoría de los consumidores”, señaló Julie Margetta-Morgan, presidenta de la Fundación Century. “Ahora los precios de la gasolina están subiendo, y eso está teniendo repercusiones en toda la economía”.

El aumento en el costo del combustible, que ha subido alrededor de 34% en el último mes, impacta directamente en el presupuesto familiar. Esto reduce el dinero disponible para pagar deudas, incluyendo las tarjetas de crédito.

Según otro estudio de la misma organización, uno de cada cuatro estadounidenses ha tenido que saltarse comidas para poder cubrir sus gastos mensuales.

Además, un tercio de la población ha pospuesto o evitado atención médica por falta de recursos. Estas medidas muestran hasta qué punto el endeudamiento y el alto costo de vida están afectando la calidad de vida. Dejar de lado la propia salud para evitar un problema financiero mayor es un reflejo de la gravedad de la situación y la carga que las deudas en tarjetas de crédito provocan en las cabezas de familia.

“Y eso fue antes de que subieran los precios de la gasolina”, agregó Margetta-Morgan.

Buena parte del endeudamiento en tarjetas de crédito se debe a las altas tasas de interés que manejan estos productos financieros. La tasa de interés promedio alcanza el 23.7%, según datos de LendingTree. Esto significa que los consumidores no solo deben más, sino que también pagan mucho más por ese dinero.

“Los consumidores están cargando niveles altos de deuda y pagando intereses excesivamente elevados“, señaló Margetta-Morgan. “Estamos en una situación sin precedentes que sigue creciendo mes a mes”.

Desde 2010, los estadounidenses han pagado aproximadamente $2.1 billones de dólares en intereses a bancos y emisores de tarjetas, de acuerdo con el informe.

Ante este panorama, el presidente Donald Trump propuso en enero limitar las tasas de interés de tarjetas de crédito al 10%. Su objetivo era evitar que los consumidores fueran “aprovechados” por las instituciones financieras. Sin embargo, la propuesta no se ha concretado. El sector bancario ha rechazado la medida, argumentando que podría restringir el acceso al crédito y empujar a los usuarios hacia opciones más riesgosas.

Mientras tanto, algunos hogares están recurriendo a medidas extremas, como retirar dinero de sus fondos de retiro 401(k) para cubrir emergencias. Expertos advierten que esto puede generar penalizaciones y afectar la estabilidad financiera a largo plazo.

“Las personas apenas están pagando los mínimos en sus tarjetas, y es muy posible que veamos a más gente cruzar el punto en el que ya no pueden mantener sus deudas”, alertó Margetta-Morgan.

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