Gasolina en EE.UU. se acerca a los $4 por galón por primera vez desde 2022

Las tensiones en el Oriente Medio continúan y, con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entrando en su cuarta semana, los precios del crudo se mantienen altos por encima de los $100 dólares por barril, mientras que el costo de la gasolina poco a poco se acerca a los $4 dólares por galón en los surtidores estadounidenses.

Para la mañana de este lunes 23 de marzo de 2026, el Brent (referencia internacional) abrió en $114 por barril para luego retroceder y ubicarse en los $103 por barril, mientras que el WTI (referencia estadounidense) se sitúa alrededor de los $90 a $100 por barril, ambos precios influidos por el contexto geopolítico actual tras el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Por su parte, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica en los $3.96 por galón, según reportes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), rozando uno de los niveles más altos desde el 2022. En cuanto a la gasolina de grado medio, aumentó a $4.46; la de primera calidad está en $4.82, el diésel en $5.28 y el E85 aumentó a $3.13.

Sin embargo, los precios de la gasolina ya varían de un estado a otro. En entidades como California, Washington y Hawái, el costo de la gasolina supera el promedio nacional, ubicándose entre los $5.79 y los $4 por galón.

Los estados donde se podría encontrar gasolina más económica son: Luisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Minnesota, Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde los precios rondan entre los $3.59 y los $3.25 por galón.

Para Diane Swonk, economista jefe de KPMG, la situación en torno al elevado precio de la gasolina es preocupante, “especialmente para aquellos que tienen menos capacidad para afrontar la crisis”, dijo a CNN.

Durante la reciente publicación del informe sobre las tasas de interés, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que, aunque no se pueden medir en este momento los efectos que tendrá la guerra sobre la economía del país, aseguró que “a corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general”, señaló Powell, al tiempo que mencionó que se prevé un aumento de la tasa inflacionaria al 2.7% para finales de este año.

“Si tenemos un período prolongado de precios de la gasolina mucho más altos, eso afectará el consumo, pero no sabemos si eso sucederá”, dijo el presidente de la Fed en su alocución.

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