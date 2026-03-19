¿Cómo proteger tus finanzas personales de una mayor inflación y desempleo? Aquí 5 formas de hacerlo

En su reunión de este miércoles, la Reserva Federal optó por dejar las tasas de interés sin cambios en medio de una incertidumbre económica generada no solo por los débiles datos del mercado laboral, sino por un posible aumento de la inflación para finales de este año tras un escenario de conflicto con el actual desarrollo de la guerra en Irán.

Finalizada la conferencia de la Fed y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), los tipos de interés quedaron en el rango del 3.50% al 3.75%. Actualmente, la tasa inflacionaria se encuentra moderada en el 2.4%; sin embargo, los reguladores de políticas monetarias prevén que aumente hasta el 2.7%, impulsada principalmente por la subida de los precios de la energía.

Por su parte, las contrataciones se han enfriado y la tasa de desempleo se ubica por encima del 4%. Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que “es demasiado pronto para evaluar las repercusiones de la guerra en la economía”, dijo. No obstante, de continuar, el conflicto podría provocar mayor debilidad en el sector con nuevas olas de despidos.

Ante escenarios económicos inciertos, proteger las finanzas personales se vuelve un desafío, pero también una prioridad, por lo que aquí te ofrecemos 5 formas de hacerlo según consejos de economistas y expertos.

Cuentas de ahorro

Entre las principales cosas que se priorizan en medio de incertidumbre económica están los ahorros; en este caso, Ken Tumin, cofundador de DepositQuest.com, recomienda que sean en cuentas de alto rendimiento con tasas por encima del 4% que generen buena rentabilidad.

Certificados de depósito

Una acción importante que puede generar gran respaldo es tener certificados de depósitos, ya que son una de las opciones más populares y seguras para proteger tu dinero.

Bonos del Tesoro

En medio de una incertidumbre económica, los bonos del Tesoro (Treasury Bonds, Notes, Bills, TIPS) actúan como refugio; los rendimientos para tres a cinco meses se pueden situar entre el 3.67% y el 3.85% y para 10 años entre el 4.22% y el 4.92%.

Tarjetas de crédito

Matt Schulz, analista jefe de finanzas de consumo de LendingTree, señaló que es probable que los bancos mantengan las tasas de interés de las tarjetas de crédito tras las declaraciones de la Fed, por lo que, si tienes deudas, una opción es averiguar si calificas para una tarjeta de transferencia de saldo, las cuales dan plazo de hasta un año y medio para pagar el saldo sin intereses.

Fondo Emergencia 12 Meses

En medio de despidos masivos, lo mejor es prevenir y tener un fondo de emergencia de al menos 12 meses, ya que genera seguridad financiera. En este caso, podría hacer un registro de sus gastos mensuales, sumarlos y el total multiplicarlo por doce, y esa será la cifra para su colchón de emergencia; esto sirve para desempleos prolongados, enfermedades o eventualidades.

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