Petróleo se dispara a $111 por barril y la gasolina sube de precio en EE.UU.

Mientras que la guerra en Irán continúa, los precios del petróleo se disparan y, para la mañana de este jueves 19 de marzo, el Brent (referencia internacional) superó los $119 por barril para luego retroceder a los $110,80, lo que representa un aumento del 5% y más del 50% en el último mes.

Por su parte, el WTI (referencia estadounidense) se ubicó en los $98 dólares por barril, representando un aumento de 2.5%, siendo el nivel más alto por encima del promedio del 2025; esto a medida que se intensifican los ataques a instalaciones de petróleo y gas en el Golfo Pérsico, aunado al cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

En cuanto al precio de la gasolina en Estados Unidos, el promedio nacional se ubica actualmente en los $3.88 por galón. Desde el inicio de la guerra hasta la fecha, el aumento ha sido alrededor de un 24%, y en algunos estados como California, Washington y Hawái, la gasolina ya alcanza los $6 por galón, según AAA.

Ante la prolongación del conflicto, la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó con países miembros la liberación de unos 400 millones de barriles de petróleo para compensar el suministro del crudo y frenar el disparo de los precios, siendo esta la operación de emergencia más grande, doblando el volumen de liberación de las reservas durante la guerra entre Ucrania y Rusia en 2022.

Incluso esta semana, Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, afirmó que, de seguir la guerra en Oriente Medio, la agencia está dispuesta a liberar más reservas. Sin embargo, señaló que la estabilidad del mercado no solo depende del aumento de la oferta, sino también de la garantía de un libre tránsito por el Estrecho de Ormuz, por lo que espera que se normalice la situación en la región.

Mientras tanto, países como Singapur, Tailandia, India, Vietnam y Colombia se han pronunciado sobre los recortes de suministro e instan a la AIE a coordinar respuestas conjuntas. Estados Unidos, por su parte, ofreció escoltas navales para proteger a los buques petroleros que transitan por el Golfo y de esta manera mantener el flujo del crudo.

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