Precios mayoristas en EE.UU. aumentaron un 3.4% en febrero: la cifra más alta en un año

Este miércoles, el Departamento de Trabajo indicó en su informe mensual que el índice de precios al productor (PPI) aumentó un 3.4% interanual en febrero, lo que representa una subida de 0.7% respecto a enero, siendo esta una de las cifras más altas registradas en los últimos 12 meses.

De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios mayoristas fueron más altos de lo esperado, esto debido a un aumento en los precios de los alimentos, dando señales de que la inflación sigue latente.

El reporte detalla que el mes pasado los costos de los servicios subieron un 0.5%, los precios de la energía aumentaron un 2.3%, los productos básicos un 1.1% y los alimentos un 2.4%, mientras que, en el sector alimentario, el índice de verduras frescas y secas registró una subida de 48.9%.

Aunque los precios de los alimentos continúan relativamente bajos en comparación con los últimos años, el entorno económico actual podría ajustarlos al alza con la presión de los aranceles y la subida del costo del combustible. Los consumidores para mediados de este año podrían esperar precios más altos si la situación económica continúa.

Por otro lado, en el informe de inflación publicado la semana pasada por BLS, se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) aumentó un 0.3% en febrero, y la inflación interanual se mantuvo en el 2.4%. En cuanto al índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), subió un 2.8% en enero y los precios subyacentes del PCE aumentaron un 3.1%.

Carl B. Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, señala que las cifras tratan de aumentos considerables que avivan el debate político sobre la asequibilidad. “Por supuesto, los precios de la energía se dispararán en el informe de marzo, debido a la guerra en Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz”, dijo a AP.

Mientras que Stephen Stanley, economista jefe de Santander en Estados Unidos, señala que “el problema es que el índice de precios al productor indica que no se trata de una oleada de costes puntual que requiera un único ajuste de precios al consumidor. Por el contrario, la presión sobre los oleoductos sigue aumentando”, expresó.

Desde que comenzó la guerra en Irán, los precios del petróleo se mantienen por encima de los $100 por barril, y el precio promedio de la gasolina nacional se ubica para este miércoles 18 de octubre en los $3.84 por galón, según reportes de AAA.

En la tarde de este miércoles también se espera el anuncio por parte de la Reserva Federal sobre las tasas de interés; economistas anticipan que los reguladores de políticas monetarias mantendrán los tipos de referencia en el rango actual de 3.50%.

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